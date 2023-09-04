海葵颱風轉身二度登陸！路徑「一夜變怪颱」 竟是中央山脈惹的禍
颱風海葵（國際命名：Haikui）昨（3）日從台東東河登陸，昨晚就從高雄梓官出海，但沒想到後續海葵持續在台灣西南沿海逗留，今（4）日清晨4點出現「二度登陸高雄」的情況，針對海葵颱風詭異的路徑，中央氣象局預報中心副主任黃椿喜說明，背後隱含了「颱風高低層重組」、「台灣地形影響」、「颱風本身外圍環流」等多種原因，才讓海葵颱風如此飄忽不定。
記者張志浩/綜合報導
黃椿喜指出，一般颱風的垂直發展通常可以到10幾公里，而颱風在過山時，高度距離陸地3公里以內的「低層結構」較難通過，導致「颱風高層順利通過、低層卻被阻擋」的情況，而海葵颱風就是在被中央山脈破壞後，來到西南外海進行結構的重組。
黃椿喜接著說明，海葵颱風在第一次出海後，由於垂直結構的低層被破壞，颱風會出現「往下掉」的情況，此時往下掉的結構就會滯留，等待與周圍的雲系和高層的雲系重組，而重組時間依每個颱風狀態而定，短至6小時、長至半天都有可能，海葵颱風則屬於重組時間較長的類型。
綜合上述情況，黃椿喜指出，海葵颱風出海後，中心位置肯定很靠近沿岸，加上台灣西南部的地形本就較不規則，海葵又缺乏明顯導引氣流，因此路徑在特定範圍飄忽不定時，颱風中心一定會有機率再抵達陸地；不過目前海葵颱風已經完成結構重組，氣象局預估它會慢慢加速往西，朝較穩定的路徑前進，今日東半部、南部、各地山區仍有較大風雨，請民眾持續留意。