MixerBox冰友登日本節目《Zip！》 獲評為：「與親友最好用App」
由台灣研發團隊打造的社交定位 App《MixerBox 冰友》（BFF），不僅在台灣快速爆紅，年初時就宣告2023年要走出台灣，一踏出國門就立即稱霸15地區下載榜單，目前持續在全球颳起社交地圖旋風，根據母公司MixerBox統計，全球累計下載總數已逾1000萬，日前更登上日本知名節目《Zip！》，被評選為日本人「與家人朋友一起使用的好用 App之一」。近日持續開發多項新功能，滿足各種用戶需求，再度提高使用黏著度。
記者周淑萍/綜合報導
雖因「冰棒」《Zenly》結束服務而被大眾認識的《MixerBox 冰友》，上架不到一年時間，積極開發各式貼身功能，增加用戶黏著度，《MixerBox 冰友》是由總部位於矽谷、研發團隊為台灣的 Super-Apps 平台 MixerBox 所開發的社交地圖App，根據 MixerBox 公布最新數據顯示，自去年 10 月底 App 首度上架，截至今年 7 月底止，全球累計下載總數已逾1000萬，與 1 月底相比成長超過 4 倍，成績相當驚人！母公司MixerBox 表示，冰友下載增長速度超越內部預期，推測產品定位準確與系統穩定度大幅改善，且新功能更新快速，是用戶支持主因。
此外，「MixerBox 冰友」也成功進入日本市場，近日更登上由日本電視台當家主播水卜麻美主持的知名節目《Zip！》，在實地街訪中被評選為日本人與家人朋友一起使用的好用 App之一 (「家族や友達と一緒に使って便利な共有アプリ」)。
官方今（4）日也分享了冰友上架不到一年的使用數字，數據顯示，活躍用戶通常一天會多次開啟 App，每天晚間 5 點至 7 點間的通勤時間是一天使用流量最高的尖峰時段，高達全日平均人次的 1.98 倍。其中，用冰友地圖來記錄日常足跡是用戶最愛功能之一，從統計資料上已可明顯觀察到用戶呈現高頻次、高黏著的特性。
MixerBox 表示，冰友不僅去年12月在測試階段意外爆紅，下載熱潮能延續至今更超越內部預期，團隊分析定位準確、系統穩定、功能快速更新，是冰友下載數持續攀升3大關鍵。同時，冰友再度領先推出桌面小工具獨家功能，可隨時查看好友即時位置、手機電量、個人狀態等，並預告9 月會有「到達離開通知」、「魔法足跡」等重磅新功能推出。