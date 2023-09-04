中華職棒／高國輝宣佈本季打完引退！富邦悍將明將召開記者會
中華職棒富邦悍將重砲高國輝今（4）日宣布，本季打完將正式引退，富邦悍將也將在明天為他召開記者會，歡送這一位重砲，2006年高國輝跟西雅圖水手隊簽下一紙18萬美元（約612萬新台幣）的大約，前往美國追夢，其中他歷經受傷，征戰中華隊大小賽事，北京奧運等，直到2011遠銀MLB全明星台灣大賽第二戰，他因滑回本壘骨折，傷勢受到嚴重影響，2013年他回到故鄉台灣，以及2016年幫助義大犀牛奪冠，再到今年他宣佈引退，高國輝的棒球生涯即將告一段落。
記者吳政紘/綜合報導
富邦球團宣布，高國輝預計在9月30日、10月1日富邦主題日跟球迷告別，未來他是否在富邦擔任教練，也將在記者會一一公開。
「我們都已經長大，好多夢正在飛...」中華職棒3屆全壘打王、富邦悍將球星高國輝，決定將於今年球季結束後宣告引退，富邦悍將球團將在9月5日14點於新莊棒球場為高國輝舉辦記者會，由高國輝本人對球迷及媒體朋友正式宣布，悍將球團將透過官方Twitch頻道進行直播。
富邦悍將訂在9月30日（六）、10月1日（日）兩天為高國輝舉辦「完美輝擊：My Hero」主題日，邀請球迷朋友再一次聆聽紅蜻蜓的旋律與棒球情人帶給我們的美好回憶。