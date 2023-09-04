周湯豪約歐弟前妻鄭雲燦甜蜜嗑鍋！她換車牌狠甩緋聞男神陳昊森
實力派歌手周湯豪桃花不斷，從出道後就跟蕭亞軒、拐拐、網紅「雀斑小姐」傳緋聞，今年4月被拍到和歐漢聲前妻鄭雲燦聚會，並吸同一支電子菸，親密關係不言可喻，2人沒有因此避嫌，最近又被直擊相約在東區嗑火鍋，穿著還是黑白T恤情侶裝，女方也換掉有緋聞男友陳昊森生日密碼的車牌，證明那段情已逝。
記者江芷稜/綜合報導
歐漢聲和鄭雲燦前年8月離婚，結束7年多婚姻，來自中國重慶的女強人鄭雲燦，因外型亮麗、創業有成，又喜歡重機、騎馬戶外活動，很受男性歡迎，和歐弟離婚後不到3個月，就被發現跟年紀差8歲的陳昊森一起騎重機煲愛，不過這段姊弟戀受到外界高度關切，陳昊森坦言承受壓力太大，雙方只好分手。
條件不錯的鄭雲燦，與周湯豪再迸愛火，據《鏡週刊》報導，這對緋聞對象出遊時總愛以情侶裝扮亮相，8月底被直擊從台北東區高檔火鍋店吃完鍋出來，兩人黑帽、T恤、高筒襪打扮，就像一對年輕情侶，疑似發現媒體拍攝後，刻意一前一後走到台北市大安路口分開返家，鄭雲燦去牽車時車牌號碼已經變了，把和陳昊森生日密碼組成的甜蜜車牌換掉。
以偶像歌手出道的周湯豪女人緣超好，出道後與鬼鬼、蕭亞軒、C.Holly傳緋聞，被指跟網紅雀斑小姐談了6年感情，全都未對外承認，似乎仍有偶像包袱，過去他曾透露星媽比莉對兒子擇友條件要求高，希望未來媳婦漂亮、乖、身材好，彷彿要找仙女當媳婦，尚未找到合適對象的原因，似乎跟媽媽的要求太高有關係。