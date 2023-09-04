海葵颱風襲！全台仍有近3.2萬戶停電 高市、台東縣最多
海葵颱風襲捲南台灣，至今已造成超過20萬戶曾經停電，主要集中在台東、屏東及高雄地區。台電表示，自颱風開始影響以來，已出動累積超過1萬人次進行搶修，而截至今（4）日上午11時，全台還有3萬1950戶停電，其中高雄與台東均尚有超過1萬餘戶停電，今日啟動第2波跨區處支援，再調派7個受災影響較輕縣市的搶修人力增援兩縣市，以期儘速恢復供電。
記者顏真真／台北報導
根據台電最新統計，海葵颱風襲台，截至今日上午11時，全國曾停電戶數25萬0295戶，其中21萬8345戶已修復，3萬1950戶尚未復電，包括台東縣1萬5497戶、高雄市1萬0710戶、屏東縣2002戶、台南市1747戶、花蓮縣1003戶、雲林縣598戶、南投縣298戶、嘉義縣49戶、新竹縣22戶、宜蘭縣20戶及台中市4戶。
台電說明，為因應颱風影響期間各地搶修工作，颱風自1日起開始影響台灣以來，截至今日上午，台電已累積出動1萬0880人次的人力進行搶修，出動車輛超過5207車次，機具3312台次，全力搶修各地停電狀況，復電戶數已超過8成6。
台電進一步指出，由於目前尚停電戶數主要集中在高雄市與台東縣，台電繼昨日由台北南區營業處增派人力赴金門馳援外，今日啟動第二波跨區處支援，從嘉義、台中、彰化、宜蘭、屏東、苗栗與花蓮共7個受災較輕微的縣市，調派19個班共103名搶修人員，馳赴高雄與台東兩個停電戶數較多的縣市，協助儘速復電。
台電強調，跨區處支援人力將依據後續其他區營業處自身轄區搶修狀況，視需要擴大調派，台南區處搶修人力如能順利完成服務區內搶修工作，亦將派員跨區處協助搶修復電。