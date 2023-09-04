盼外籍漁工免被剝削！影集「八尺門」成縮影　移工現身連署

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今年上映的「八尺門的辯護人」影視戲劇根據同名小說改編，再次讓台灣各界正視台灣遠洋漁工強迫勞動的處境，雖然角色是虛構情節，但有關遠洋外籍漁工遭虐打、海上觀察員不明原因落海、台籍幹部與遠洋漁工之間的喋血衝突，這些情節其實都來自過去台灣漁船真實發生的案例、尤其是過去許多台灣與國際NGO在協助與聲援的個案，包括2013年的特宏興368號、2015年的Chung Kuo 818號、2016年的福賜群號、2018年的福牲11號、2019年的大旺號。
來自東港的印尼海員同鄉聯誼會 （FOSPI）總會長Achmad Mudzakir，以及財務主管Hadi，他們本身就是長期為台灣漁業奮鬥的遠洋漁工，在記者會上現身為大家說明1,100遠洋漁船上22,000多名漁工普遍的工作條件，而這些細節幾乎符合國際勞工組織所公佈的11項強迫勞動指標，而這些也是很堅實的理由，支撐著為何我們會訴求台灣政府應制度性規範強制漁船裝設Wi-fi，並提供遠洋漁工來使用。Mudzakir就表示：「作為台灣和海外最大的印尼漁工組織，我們有道德責任，捍衛在遠洋漁船上工作的會員和夥伴們的權利。」
Hadi沈痛地表示「對我們來說，最痛苦的莫過於又聽到有船隻靠港時載著漁工的屍體。他們是因病或受傷卻因無法獲得即時醫療照護而死亡的工人。」也有漁工因為工作與生活壓力而自殺，去年7月據漁工通報就有3名外籍船員跳海失踪、上週一又有一名菲律賓漁工因工作壓力而上吊自殺。不僅如此，就在過去一個月以來，有三艘漁船因惡劣天氣失踪，至今船員下落不明。
作為漁工和 FOSPI 的成員，除了這些生離死別的消息之外，更多的是遠洋漁船上惡劣的勞動情況，Hadi表示「許多漁工朋友面臨虐待和不同程度的強迫勞動，例如行動限制、孤立、扣發薪資、債務拘束、過度超時加班、恐嚇和威脅。如果我們在返回陸地之前提出問題，漁工通常會被解僱並驅逐出境。」也包括有時會沒有除足夠的水和飲食，經常只能收集冷氣機的滴水或雨水來淋浴、每天經常每天工作超過14小時、在海上工作艱難與危險，很容易受傷卻無法獲得醫療資源，大約八成至九成的FOSPI會員身上並沒有保有自己的身份證件。遠洋漁工雖然工作風險高，但卻是台灣各種不同種類的移工之中，薪資是最低的，最低工資僅為每月 550 美元。
關於遠洋漁工wi-fi通訊權，Hadi進一步表示，雖然我們經常遭受上述不公平的待遇，但正因為在遠洋公海上被限制和被隔離數月甚至長達一年，不但無法與家人和朋友溝通，也無法在有需要時向工會、政府或像高雄市海星海員中心（Stella Maris）這樣的公民團體組織回報問題。如果沒有 wifi，我們就無法即時透過通訊解決問題，我們只能在有網路、電話、或靠岸時回報問題。如果我們的雇主不再需要我們，他們通常會單方面終止我們的合同，並將我們驅逐出境，並且在合約剩餘幾個月內不提供任何補償。這就是為什麼我們知道 W-IFI 很重要，因為我們作為工會或像 Stella Maris 這樣的非政府組織，如果可以透過通訊聯繫海上的漁工，就可以及時介入處理並支持漁工解決他們的問題。
基於海上強迫勞動風險高與沒有Wi-fi通訊權所造成的孤立處境，作為遠洋漁工與FOSPI成員的Mudzakir和Hadi的主要訴求就是：
- 我們相信Wi-Fi必須是強制規範，而非業者自願申請。如此不良業者和船長才無所遁形。如果他們限制漁工通訊，他們也才必須因此負責
- 目前，台灣政府提出漁船自願Wi-Fi補助計畫，但只提供漁工一週五分鐘的Wi-Fi，而且1100艘船中也只有80艘船使用這類補助。
- 這並不夠。我們工會和在台灣數千名漁工的優先訴求，是船上讓所有漁工可以使用Wi-Fi；
- Wi-Fi的成本不應轉嫁至漁工身上；
- 保障漁工隱私，漁工才能在不受監控和工會聯絡
- 建立合理且透明的規則，規範何時及如何使用，並符合所有工人的職業安全和健康，
- 與雇主商定解決問題路徑，讓工人免於遭受報復