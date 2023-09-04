印尼「黃金簽證」條件出爐！最低250萬美元換取居留期限5年

盼外籍漁工免被剝削！影集「八尺門」成縮影　移工現身連署

▲來自東港的印尼海員同鄉聯誼會 （FOSPI）財務主管Hadi。（圖／台灣人權促進會提供）
▲來自東港的印尼海員同鄉聯誼會 （FOSPI）財務主管Hadi。（圖／台灣人權促進會提供）

國際中心賴正琳／綜合報導

多個台灣與國際團體共同發起的「Wi-Fi Now漁工勞權立即實現倡議」，自今年（2023年）二月展開相關的Wi-Fi倡議行動，台灣人權促進會在9月初再度展開記者會，宣佈蒐集到許多遠洋漁工、團體、盟友的連署書，如果遠洋漁船上裝設Wi-Fi，將大幅保障移工的權益，降低被剝削的情況。截至目前為止，已經有超過1,000位遠洋漁工的連署書，以及全球超過1,900位個人盟友與盟友團體的連署支持，每一個支持都是加速遠洋漁工擁有基本人權的力量。

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▲外籍移工來台，多從事較辛苦的工作，長期下來對身體健康的影響不容小覷。（圖／記者葉政勳攝影）
▲外籍移工來台，多從事較辛苦的工作，然而船上的居住品質差，且有嚴重的剝削狀況。（圖／記者葉政勳攝影）
台灣人權促進會指出，這一千多份遠洋漁工的連署書，代表一千多個漁工家庭的懇切呼籲，且這些連署其實得來不易，因為這是來自成立於2006年、由12個印尼漁工社群所組成、會員約2,300位漁工的東港印尼海員同鄉聯誼會 （FOSPI）的幹部們努力蒐集來的連署，辛苦勞動後的遠洋漁工利用休息時刻，會坐在漁港旁大空地所所鋪好的藍白塑膠帆布上，FOSPI召集會員並對大家清楚地解說大家的工作處境是怎麼樣、這個連署對大家的意義是什麼，通常都是在花了可能20分鐘、半小時以上的時間說明之後，漁工們才一個一個用紙筆、紙本簽下他們的名字。

▲李銘順在《八尺門的辯護人》中飾演公設辯護人，力拚替犯下滅門血案的外籍漁工翻案。（圖／鏡文學）
▲李銘順在《八尺門的辯護人》中飾演公設辯護人，力拚替犯下滅門血案的外籍漁工翻案。（圖／鏡文學）
今年上映的「八尺門的辯護人」影視戲劇根據同名小說改編，再次讓台灣各界正視台灣遠洋漁工強迫勞動的處境，雖然角色是虛構情節，但有關遠洋外籍漁工遭虐打、海上觀察員不明原因落海、台籍幹部與遠洋漁工之間的喋血衝突，這些情節其實都來自過去台灣漁船真實發生的案例、尤其是過去許多台灣與國際NGO在協助與聲援的個案，包括2013年的特宏興368號、2015年的Chung Kuo 818號、2016年的福賜群號、2018年的福牲11號、2019年的大旺號。

來自東港的印尼海員同鄉聯誼會 （FOSPI）總會長Achmad Mudzakir，以及財務主管Hadi，他們本身就是長期為台灣漁業奮鬥的遠洋漁工，在記者會上現身為大家說明1,100遠洋漁船上22,000多名漁工普遍的工作條件，而這些細節幾乎符合國際勞工組織所公佈的11項強迫勞動指標，而這些也是很堅實的理由，支撐著為何我們會訴求台灣政府應制度性規範強制漁船裝設Wi-fi，並提供遠洋漁工來使用。Mudzakir就表示：「作為台灣和海外最大的印尼漁工組織，我們有道德責任，捍衛在遠洋漁船上工作的會員和夥伴們的權利。」

▲截至目前為止，已經有超過1,000位遠洋漁工的連署書。（圖／台灣人權促進會提供）
▲截至目前為止，已經有超過1,000位遠洋漁工的連署書。（圖／台灣人權促進會提供）
Hadi沈痛地表示「對我們來說，最痛苦的莫過於又聽到有船隻靠港時載著漁工的屍體。他們是因病或受傷卻因無法獲得即時醫療照護而死亡的工人。」也有漁工因為工作與生活壓力而自殺，去年7月據漁工通報就有3名外籍船員跳海失踪、上週一又有一名菲律賓漁工因工作壓力而上吊自殺。不僅如此，就在過去一個月以來，有三艘漁船因惡劣天氣失踪，至今船員下落不明。

作為漁工和 FOSPI 的成員，除了這些生離死別的消息之外，更多的是遠洋漁船上惡劣的勞動情況，Hadi表示「許多漁工朋友面臨虐待和不同程度的強迫勞動，例如行動限制、孤立、扣發薪資、債務拘束、過度超時加班、恐嚇和威脅。如果我們在返回陸地之前提出問題，漁工通常會被解僱並驅逐出境。」也包括有時會沒有除足夠的水和飲食，經常只能收集冷氣機的滴水或雨水來淋浴、每天經常每天工作超過14小時、在海上工作艱難與危險，很容易受傷卻無法獲得醫療資源，大約八成至九成的FOSPI會員身上並沒有保有自己的身份證件。遠洋漁工雖然工作風險高，但卻是台灣各種不同種類的移工之中，薪資是最低的，最低工資僅為每月 550 美元。

▲外籍漁工廠住不分離，生活品質低落。（圖／記者葉正勳攝影）
▲外籍漁工廠住不分離，生活品質低落。（圖／記者葉正勳攝影）
關於遠洋漁工wi-fi通訊權，Hadi進一步表示，雖然我們經常遭受上述不公平的待遇，但正因為在遠洋公海上被限制和被隔離數月甚至長達一年，不但無法與家人和朋友溝通，也無法在有需要時向工會、政府或像高雄市海星海員中心（Stella Maris）這樣的公民團體組織回報問題。如果沒有 wifi，我們就無法即時透過通訊解決問題，我們只能在有網路、電話、或靠岸時回報問題。如果我們的雇主不再需要我們，他們通常會單方面終止我們的合同，並將我們驅逐出境，並且在合約剩餘幾個月內不提供任何補償。這就是為什麼我們知道 W-IFI 很重要，因為我們作為工會或像 Stella Maris 這樣的非政府組織，如果可以透過通訊聯繫海上的漁工，就可以及時介入處理並支持漁工解決他們的問題。

基於海上強迫勞動風險高與沒有Wi-fi通訊權所造成的孤立處境，作為遠洋漁工與FOSPI成員的Mudzakir和Hadi的主要訴求就是：

  • 我們相信Wi-Fi必須是強制規範，而非業者自願申請。如此不良業者和船長才無所遁形。如果他們限制漁工通訊，他們也才必須因此負責
  • 目前，台灣政府提出漁船自願Wi-Fi補助計畫，但只提供漁工一週五分鐘的Wi-Fi，而且1100艘船中也只有80艘船使用這類補助。
  • 這並不夠。我們工會和在台灣數千名漁工的優先訴求，是船上讓所有漁工可以使用Wi-Fi；
  • Wi-Fi的成本不應轉嫁至漁工身上；
  • 保障漁工隱私，漁工才能在不受監控和工會聯絡
  • 建立合理且透明的規則，規範何時及如何使用，並符合所有工人的職業安全和健康，
  • 與雇主商定解決問題路徑，讓工人免於遭受報復
台灣人權促進會指出，歡迎大眾加入連署行列，有中文連署頁面，和英文連署頁面，盼望公民加入此次連署行動。

▲多個台灣與國際團體共同發起的「Wi-Fi Now漁工勞權立即實現倡議」，9月初再次召開記者會。（圖／台灣人權促進會提供）
▲多個台灣與國際團體共同發起的「Wi-Fi Now漁工勞權立即實現倡議」，9月初再次召開記者會。（圖／台灣人權促進會提供）

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