歡慶99國民體育日 新北國民運動中心本周六游泳池、體適能免費用
為了歡慶9月9日國民體育日，新北市體育處今（4）日發布新聞稿表示，將於本周六推出「99國民體育日，新北肌動計畫」，除了當天運動中心體適能館、游泳池免費使用外，再加碼祭出登記抽新北幣500元共1000份的優惠劵，讓喜愛運動的市民可以在運動中心盡情使用。
記者吳嘉億／新北報導
新北市體育處提到，今年99國民體育日適逢星期六，民眾可就近至新北市各運動中心，開放游泳池及體適能免費使用，包含新莊、蘆洲、三重、淡水、土城、板橋、中和、永和、汐止、三鶯、五股、泰山、新店、樹林、林口共15間運動中心；另外鶯歌運動中心、板樹體育館、泰山體育館、Easygym新莊店、Waypoint FITNESS新莊館及中和館、洛德城堡三重店、三重喜歡運動中心，也可免費使用體適能。
新北市體育處補充說明，此外廣受民眾喜愛的球類場地，部分場館也有開放民眾免費預約使用，土城運動中心開放冰宮免費入場（器材租借需收費）、三重及蘆洲運動中心開放射箭場、新莊運動中心開放攀岩場、斯坦利運動館則開放室內直排輪場地，相關內容可洽詢各運動中心。
除了國民體育日場館免費用，體育處也說明，民眾可於9月9日至9月29日上網登記抽新北幣500元，將送出1000份給喜愛運動的民眾，可於各新北運動中心及新北運動聚點消費；另運動中心及新北運動聚點推出599、799、999的專屬運動優惠方案，還送線上電子刮刮卡，最大獎為即將上市的iphone 15、還有GIANT自行車、西堤牛排餐劵等好禮，運動健身還能享受優惠幸運刮。