薛紀綱元配原諒偷腥夫！懶理喇舌小三：她是完全不重要的人
知名主持人薛紀綱（小兵）曾主持兒童節目《下課花路米》，勇奪5座金鐘獎，一直給人愛家好形象，4月被最強狗仔葛斯齊抖出婚內出軌，並公開他背著正宮王湘涵，私下和小三約會的激情接吻照，重創對方形象，導致薛紀綱工作全沒了，他考取證照有意往保險業發展，且已獲得老婆王湘涵原諒，王湘涵心疼老公是公眾人物，讓事件被放大，更怒轟小三是「完全不重要的人」。
記者江芷稜/綜合報導
據《三立新聞網》報導，薛紀綱出軌事件近半年，夫妻生活已回到暴風雨前的寧靜，他考取保險證照有意轉換跑道，每個月該支付的家庭開銷都有付，老婆王湘涵則考到國小代課老師，將到子女讀書的學校任教，她對老公不忍苛責，強調「一個巴掌拍不響」，認為薛紀綱因為是藝人所以成了箭靶，讓她感到不公平。
王湘涵願意原諒薛紀綱的偷腥行為，並透露老公仍有工作機會洽談，還沒正式投身保險業，「我覺得人都會犯錯，我沒覺得自己可以去評價一個人對或不對，他還是有照顧我，該有的開支還是有付」，不想把別人的過錯拿來懲罰自己，把生活過好比較實在，卻對小三忿忿不平，狠嗆對方：「這個人對我來說，是一個完全不重要的人，未來也不重要」。