進口蛋補貼32元！朱立倫轟「鬼故事」：賴清德當行政院長時接受嗎
今年我國爆發缺蛋危機，為解決民眾買蛋需求，當時農委會（現為農業部）辦理專案進口，其中，有批澳洲雞蛋每顆補貼26.8至32元之間，被在野砲轟是「金雞蛋」。對此，國民黨主席朱立倫今（4）日表示，超商賣的茶葉蛋一顆也才賣多少錢，質疑民進黨總統參選人賴清德「當過行政院長你會通過這樣的案子嗎？」
記者林怡昕／台北報導
根據農業部資料顯示，進口蛋數量以來，自巴西的8814萬顆最多，每顆蛋吸收差額3.116至4.706元，不過，從澳洲空運來台雞蛋最少，但每顆補貼價格最驚人，來到每顆26.8至32元間，不僅如此，還被爆出，有負責進口雞蛋的公司，公司負責人僅出資1000元，遭國民黨質疑這家人頭公司究竟是誰的？是綠營哪位人士的？
對此，朱立倫今天陪同新北市三重區立委參選人蔡明堂出席先嗇宮參拜，接受媒體聯訪時被問及此爭議，朱立倫直呼，「我看到這個事情，以為是鬼月鬼故事，怎麼可能一家公司老闆才出資1000塊，卻能做上億元的生意」。
朱立倫指出，政府為了缺蛋補助進口蛋，就這幾家公司「農委會可以跟我們解釋一顆蛋可以補助32元嗎」，如果全世界有這樣事情的話，那超商、超市賣的茶葉蛋一顆才賣多少錢？這些都是我們的公帑、血汗錢，質疑「農委會覺得這不需要查清楚嗎？」
朱立倫再指，賴清德當過行政院長，如果他當行政院長時，會通過這樣的案子？接受讓一家資本額50萬、老闆只出資1000元的公司獲得這麼多補助，呼籲「賴主席、賴前院長、賴副總統好好解釋一下」。