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福島騷擾電話不斷！日本「罐頭語音」應對　部分中國民眾致電道歉

▲福島核廢水排海後，引起中國強烈反彈。（圖／美聯社／達志影像）
▲福島核廢水排海後，引起中國強烈反彈。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

福島啟動核廢水排放計畫後，引起中國強烈反彈，大批民眾狂打電話騷擾日本店家、各級機關，光是東京都，上月24日至31日期間就接到了約3.8萬通「86」開頭（中國國際區碼）、來自中國的騷擾電話。對此，東京都政府決定，若接獲「86」字開頭中國代碼的電話，就切換至中文自動語音系統回應。不過在上萬通騷擾電話當中，有中國民眾專程打電話，為造成日方困擾的行為道歉。

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根據《全日本新聞網》（ANNnews）報導，日本福島於上月24日開始將核廢水排放入海，引起中國強烈反彈。雖然在羽田機場仍能看見來自中國的觀光客，但有上海遊客表示，「沒辦法，很久之前就計畫要來日本玩了。但要吃海鮮之類的食物還是會有點猶豫。」

據日本航空公司（JAL）表示，原先3日要從北京及上海出發到日本旅遊的80人團體，也出現了部分取消的情況。

報導指出，中國民眾除了進行抵制行動之外，還做出了許多煽動、騷擾行為。像是埼玉縣一間超市因臨近打烊時間，將生鮮食品貼上了打折貼紙，卻有中國民眾拍影片稱「這邊放的都是海鮮，就連品質很好的蝦子都打對折，大家卻連看都不看，就連日本人現在都不吃海鮮了。」

另外，日本前眾議員、前環境副大臣兼內閣府副大臣園田康博，曾在2011年10月，為了證明處理過的核廢水安全無虞，在眾人面前飲用，後來因選戰打輸淡出政壇。結果近日在中國社群平台微博上卻有多篇貼文謠傳園田康博已因此罹癌病逝。園田康博已接受日媒採訪闢謠，並對自己成為有心人士造謠對象一事，向地震受災戶和福島縣民致歉

中國針對福島核廢水排海一事的抗議行為越演越烈，自上月啟動排海計畫後，與此無關的餐館、國家機構以及福島縣地方政府，紛紛接到許多來自中國的騷擾電話。截至8月底，東京都已接到超過3萬通電話。

東京都政府對於騷擾電話不堪其擾，決定於9月1日起啟動中文語音系統，只要接到中文電話時就自動切換處理。中文語音內容是「處理水的排放正在按照國際標準和國際慣例進行，並採取一切可能的安全措施」、「在中國的核電站中，有的年處理量是福島核電廠約10倍」。

報導指出，在啟用當天，東京都政府已使用自動語音系統回覆了198案。

不過一間位於埼玉縣春日部市、銷售福島會津拉麵的店家表示，雖然在排海之後，接到了許多從中國打來的騷擾電話，但其中還出現了不太一樣的來電，有中國民眾特地打電話留言，稱自己是中國人，對於那些不懂道理的人打騷擾電話的行為感到非常抱歉。

除了打電話之外，該店家表示，還有看到報導的中國民眾特地從東京來到當地吃麵，並且直接當面跟店長道歉，「並不是所有中國人都會做出騷擾行為。」


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