海葵颱風加速減弱！台中、花東脫離暴風圈 本島陸警今天下午解除
海葵颱風（國際命名：Haikui）今（4）日持續在台灣西南部海域影響天氣，中央氣象局預報員謝佩芸指出，從最新資料來看，海葵颱風的結構受到嚴重破壞，強度、暴風圈大小也快速減弱，今日上午11時30分，台中、花蓮、台東已脫離暴風圈範圍，本島陸警預計今日下午解除，但宜花、南部地區仍要持續留意較強降雨。
記者張志浩/綜合報導
謝佩芸指出，海葵颱風過去3小時強度減弱，目前中心在澎湖南南西方海面，向西北西移動，海葵颱風的暴風圈稍早已經脫離台中、花蓮、台東等3縣市，但仍籠罩彰化以南陸地及澎湖，預計海葵颱風強度會持續減弱，且暴風圈有縮小趨勢，台灣本島陸警預計今日下午解除，金門則在明（5）日上半天解除陸警，全台海警明日下半天解除。
謝佩芸說明，雖然海葵颱風的暴風圈正在縮小、遠離，但外圍環流仍不斷替東半部帶來雨勢，特別是宜蘭、花蓮地區，此外，高雄、屏東也因為與海葵颱風較接近，因此當有雲系移入時，都會有一陣一陣較強的降雨，整體雨勢預計要今日下半天慢慢趨緩，但一直到明天，高屏、東半部仍會有雨，不會完全停下來。
此外，除了海葵外，今日上午8點，有熱帶性低氣壓在台灣東方生成，謝佩芸表示，它明天有機會增強為13號颱風「鴛鴦」（國際命名：Yun-yeung），由於準鴛鴦位於大低壓帶內偏南的位置，大低壓帶內的氣流是逆時鐘旋轉，將帶給準鴛鴦往東北的力道，往日本東南方海域前進，對台灣直接影響機率低，跟海葵的相互影響也不明顯，海葵遠離後，未來一週台灣天氣仍不穩定，各地特別要留意午後雷陣雨。