重慶搶推「地方版」反間諜法　分析：中國恐走向法西斯時代

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針對重慶率先實施該條例的動機，有分析指出，這並不是因為重慶很特殊，而是中國官場一種普遍政治特徵，就是「上行下效」，重慶不過是打了頭陣，之後勢必會有更多地方，推出各種形形色色的相關條例。
有重慶市民憂心，當局這種作法，一方面是把國內外的接觸提到「國安高度」加以打壓，另一方面也是在「敲山振虎」，現在只要是和國外有些聯繫接觸的，都要更加謹慎，悲觀指出中國現在已走向了「法西斯時代」，無論是當局針對香港還是維權人士的鎮壓，採用的都是法西斯式手段，可能會帶來一些災難性的、不可預測性的結果。還有民眾直言，現在的中國社會，人心已經不穩，當局在不得民心的情況下，就算高壓維穩也不會有多大效果，反而只是「崩潰的前夜」。
對於中國從中央到地方，大舉實施反間諜法案一事，有旅居加拿大的中國律師聲稱，北京強化執政的手段，就是靠不斷樹立假想敵，讓人民誤以為存在外部威脅，所以中共建政後一直在拉仇恨，特別中國目前在內政、外交、經濟、軍事及科技等多方面，都面臨不穩定危機，也成為當局強化反間諜運動的另一原因，意即將當前的執政風險曲解並轉嫁為國安風險：「如果它沒有這麼強烈的執政風險感，它就不會做這麼瘋狂，而現在社會危機已經全部爆發。」