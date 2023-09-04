中國元旦起實施「外國國家豁免法」　外國可成被告、港澳也適用

重慶搶推「地方版」反間諜法　分析：中國恐走向法西斯時代

▲中國政府對人民的監控日趨嚴厲， 反間諜法的實施更是讓生活在中國的民眾，包含外國籍人士感到不安。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國政府對人民的監控日趨嚴厲， 反間諜法的實施更是讓生活在中國的民眾，包含外國籍人士感到不安。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國全國人大常委會在今年7月推出經修訂通過的新版《反間諜法》，強化反間諜工作，並擴大了對間諜行為的界定，引起國際社會震驚，也令許多在中國經商、就業或生活的外國人感到不安，生怕一個不小心就成為「間諜」，連重慶市也於1日率先推出了地方性配套法規。有外媒分析認為，中國現在已走向「法西斯時代」，可能會帶來一些災難性的、不可預測性的結果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《自由亞洲電台》報導，重慶推出的《反間諜工作條例》，涵蓋內容甚至比修訂後的《反間諜法》更為明確、更有針對性，中國國安部也稱讚該條例為重慶開展反間諜工作，提供了更明確的立法指導，展示地方立法如何「簡單」、「快速」又「有效」。

針對重慶率先實施該條例的動機，有分析指出，這並不是因為重慶很特殊，而是中國官場一種普遍政治特徵，就是「上行下效」，重慶不過是打了頭陣，之後勢必會有更多地方，推出各種形形色色的相關條例。

有重慶市民憂心，當局這種作法，一方面是把國內外的接觸提到「國安高度」加以打壓，另一方面也是在「敲山振虎」，現在只要是和國外有些聯繫接觸的，都要更加謹慎，悲觀指出中國現在已走向了「法西斯時代」，無論是當局針對香港還是維權人士的鎮壓，採用的都是法西斯式手段，可能會帶來一些災難性的、不可預測性的結果。還有民眾直言，現在的中國社會，人心已經不穩，當局在不得民心的情況下，就算高壓維穩也不會有多大效果，反而只是「崩潰的前夜」。

對於中國從中央到地方，大舉實施反間諜法案一事，有旅居加拿大的中國律師聲稱，北京強化執政的手段，就是靠不斷樹立假想敵，讓人民誤以為存在外部威脅，所以中共建政後一直在拉仇恨，特別中國目前在內政、外交、經濟、軍事及科技等多方面，都面臨不穩定危機，也成為當局強化反間諜運動的另一原因，意即將當前的執政風險曲解並轉嫁為國安風險：「如果它沒有這麼強烈的執政風險感，它就不會做這麼瘋狂，而現在社會危機已經全部爆發。」

《反間諜法》嚇跑外企！赴中旅客僅剩1％　中國與西方漸行漸遠

全民抓間諜嚇跑外商？金融頻頻暴雷　中國公布24條措施挽救外資

鼓勵全民舉報間諜、草木皆兵！矢板明夫：文革後中國再回荒唐時代

中國元旦起實施「外國國家豁免法」　外國可成被告、港澳也適用

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問