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蔣尚義做CoWoS要400工程師、1億美金設備　張忠謀「秒懂」給資源

▲鴻海半導體策略長蔣尚義，之前曾任台積電共同營運長，他回想當年跟張忠謀要400個工程師、1億美金的設備要做CoWoS，張秒懂馬上答應。（圖／NOWnews資料照片）
▲鴻海半導體策略長蔣尚義，之前曾任台積電共同營運長，他回想當年跟張忠謀要400個工程師、1億美金的設備要做CoWoS，張秒懂馬上答應。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

鴻海半導體策略長蔣尚義，之前曾任台積電共同營運長，他上節目時回想與創辦人張忠謀的相處，說張做事很嚴謹，自嘲「自己是被罵的人」，但說張罵完後會教人，也信任屬下，他曾跟張要400個工程師、1億美金的設備要做先進封裝CoWoS技術，張秒懂馬上答應。蔣尚義曾是呼聲最高的台積電接班人，在半導體界有著「蔣爸」的稱號，曾兩度獲中國大陸晶圓代工廠中芯國際邀請擔任董事，但也引發半導體界譁然。

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現年77歲的鴻海半導體策略長蔣尚義接受年代新聞台「年代．數字台灣」主持人謝金河訪問，談到當初在台積電的故事，他說張忠謀做事很嚴謹，也造就了台積電的公司文化與價值觀和現在世界級的半導體地位。他自嘲當初在台積電跟張忠謀相處「自己多是被罵的人」，但不同其他大老闆只會罵，張罵完人還會教人，從他身上學到很多。

蔣尚義曾對外透露，張忠謀是個講究效率的人，報告如果不把握開頭5分鐘講重點，張可是會罵人，甚至撕報告叫你出去。不過，他也稱讚張很「阿莎力」，只要講得有理，成功說服他，那麼研發需要什麼，他都會馬上給你。

蔣尚義在節目上說，一開始台積電並沒有做打線封裝，因為認為利潤很低，但他說服張忠謀說要做的是先進封裝，是為了因應摩爾定律的瓶頸，於是跟張要了400個工程師跟1億美元的設備，結果張忠謀聽了秒懂，第二天就立刻執行，後來研發出火紅的封裝CoWos技術。

蔣尚義在1968年畢業於臺大電機系，在取得史丹福大學電機博士後，即投身半導體產業並進入台積電任職。他曾回憶當初在台積電任職時，公司規模不大，那時的技術落後別人，大家訂了目標希望有一天要做到技術領先，要做到技術的領導者，並說目標訂了以後遇到困難就是一一去解決。

蔣尚義曾經是台積電呼聲最高的接班人選，2006年因照顧父親申請退休，但後來2009年台積電歷經裁員風波、新技術卡關，當時蔣從美國回台與張忠謀會面，當時張在用餐期間以「一碗麵」動之以情，讓蔣同意回鍋公司重出江湖，也讓台積電研發部門軍心大振，逐漸拉大與對手的差距。

2013年11月蔣尚義二度退休，也退出了台積電的接班，之後2016年底就傳出他出任中芯國際獨立董事，引起當時一片譁然，不過他對外表示有跟張忠謀報備過，承諾過「不會傷害台積電」、「不挖角台積電現有員工」。

後來蔣尚義2019年卸下中芯國際獨立董事職務後，轉往武漢弘芯擔任執行長，但不久後爆發財務危機，蔣尚義也於2020年底回鍋擔任中芯國際副董事長及執行董事，但不到一年的時間便再度請辭離開中芯。

2022年10月中，鴻海科技日上蔣尚義被記者發現坐在台下聽演講，當時他說因為受到邀請參加活動，記者追問會不會再回到中國？他回應「不會再到中國去」，說明會回來台灣是因為被除籍了，必須回台灣復籍，同年11月底，他正式出任鴻海半導體策略長一職。

蔣尚義今年8月初，以鴻海半導體策略長的身分參與鴻海轉投資的夏普之東京半導體科技日活動，當時他指出積體小晶片（integrated chiplets）將是後摩爾時代的主要科技潮流之一，而台積電推出的CoWoS先進封裝技術，可以突破半導體先進製程技術的瓶頸。這種異質整合、模組化設計趨勢，更具彈性且更簡單而便宜，可以達到更好的效能並降低成本。

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