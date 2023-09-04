韓國男星將出席東協商業投資峰會！展現菁英霸氣

第43屆東協（ASEAN）領袖峰會將於9月5日至7日登場，2023東協商業和投資峰會（ASEAN Business & Investment Summit 2023）邀請韓國男星崔始源擔任宣傳大使，他本人也將出席峰會，以聯合國兒童基金會東亞和太平洋地區親善大使的身份，發表自身觀點和看法。
國際中心賴正琳／綜合報導
根據印尼媒體報導，印尼與韓國今年剛好建交50週年，韓國派出崔始源出席2023東協峰會，並發表演講，他將傳達對東協2045年的願景和看法，並針對國際商業局勢發表觀點。始源近幾年擔任聯合國兒童基金會韓國特別代表，一直致力於宣揚解決兒童受虐問題。他曾遊歷各地為此議題宣傳，例如，他曾前往越南支持聯合國兒童基金會#StopBullying 活動。目的是提高人們對兒童虐待的認識，並讓年輕人參與製定解決方案來終結這問題。
崔始源是韓國人氣天團Super Junior的成員，以演員、歌手和模特兒身份活躍於演藝圈。其實他從小便接受菁英教育，在隊內有「SJ投資人」的稱號，甚至被爆料家族財力「足以買下一個電視台」。崔始源自身和家族在韓國各地都有房產，他的爸爸是韓國第二大連鎖超市、製藥企業龍頭的前總裁，因此崔始源獲得良好教育，並會說多種語言，例如英語和簡易中文，不過他曾多次公開表示：「我的人生和父母是兩回事」，堅持「不靠爸」，發展出自己的一片天。雖然來自韓國財閥但崔始源毫無距離感，平時待人親切之外，也自願投入各種公益事業，作為真人版高富帥，他參與東協會毫無違和感，也讓大眾期待他在高峰會上的演講。
東協領袖峰會是每年一次由泛東亞地區16個國家領導人參加的國際會議，東南亞國協（東協）是該會議的領導者，今年九月的東協領袖峰會由印尼主辦，在印尼雅加達舉行，東協商業和投資峰會（ASEAN Business & Investment Summit 2023）則是其中的環節之一，預計將有超過2000多名代表人士和專家參加，。