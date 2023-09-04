柯文哲控進口蛋圖利 賴辦：不要轉移「民眾堂」焦點亂發言
民眾黨總統參選人柯文哲批評政府進口蛋是圖利，從澳洲進口空運的雞蛋每顆補貼高達32元，質疑政府失能導致市場失衡，再用大撒幣來平衡價格。對此賴清德競辦今（4）日表示，進口雞蛋補貼高達32元，是為緊急解決國內雞蛋產量不足問題，採取成本較高的空運方式，是特例並非常態，事實上進口雞蛋補貼平均一顆3.8元，批評柯發言抹煞農業部與第一線人員的努力，籲柯文哲不要為了轉移「民眾堂」的焦點，就昧於事實，胡亂發言。
記者陳威叡／台北報導
賴清德競辦發言人陳世凱表示，柯文哲說補貼進口蛋價是圖利，根本是昧於事實的不實指控。進口雞蛋補貼高達32元，是今年3月為了緊急解決國內雞蛋產量不足的問題，所以採取成本較高的空運方式，這是特例並非常態。事實上，進口雞蛋補貼平均一顆3.8元，不是32元。
陳世凱表示，所有進口雞蛋都有嚴格把關機制和需求評估，同時建立國內滾動安全儲量，確保糧食安全。國產雞蛋更深受國人喜愛，完全沒有滯銷問題。當國內雞蛋產量充足時，進口雞蛋就會調度去加工， 不會因為進口蛋而造成本土雞蛋滯銷。
陳世凱指出，實際上全球都面臨禽流感的嚴峻挑戰，許多國家都有因禽流感而大規模撲殺雞隻的情況，這是全世界的共通問題，並不是只有台灣才缺蛋。政府為了因應雞蛋產量降低，出現黑市價格，努力平穩蛋價，積極防控禽流感，避免黑市炒作。
最後陳世凱表示，柯文哲的發言根本是抹煞農業部與第一線人員的努力，請柯文哲不要為了轉移大眾對民眾黨染黑，變成「民眾堂」的焦點，就昧於事實，胡亂發言。