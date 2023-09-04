電梯井成瀑布！海葵颱風強風豪雨灌入花蓮青年住宅 停車場大淹水
「怪颱」海葵颱風為全台帶來強風豪雨，花東更是災情不斷，斥資22億元興建的花蓮縣新城鄉北埔「花蓮青年住宅」，才交屋1年多，卻頻傳漏問題，此次颱風來襲，外頭下著大雨，電梯井也跟著落下小與，讓住戶氣得轟住宅成「水簾洞」，更要求縣府督促建商，並負起保固責任，對此，花蓮縣建設處已立即通報原施工廠商協助調查與處置，並規劃今（4）日邀集相關單位前往會勘，實際深入探討及了解排水、積水等相關問題成因。
記者林莞茜／綜合報導
由前花蓮縣長傅崐萁任內斥資22億元興建的青年住宅，以賣斷式出售，住宅每戶250萬元、店面每戶320萬元。共809戶。於2021年3月陸續交屋，但有多個住戶因經常碰上漏水問題而向民代陳情，碰到颱風總是嚴重積淹水，新城鄉民代表傅緯豪就表示，昨日雨水從電梯間往樓梯間一路向下流，導致地下停車場積水、住戶室內也積水造成家具家電部分損壞，因此懷疑是屋頂排水不良，或是水從通風管線滲入。
民進黨花蓮縣議員張美慧也在臉書上指出，他有一位朋友住在這棟樓，雨水如瀑布沖下的畫面位置，正是住戶們日常出入的電梯，不僅如此，還有停車場淹水、走廊積水、天花板漏水、住家泡水、門內門外都流水，氣得直呼「海葵颱風侵襲，安身立命的窩，變成這副模樣，對比獲獎紀錄真是無比諷刺」、「經不起考驗的施工品質」，要求花蓮縣政府要好好說清楚。
對此，花蓮縣府建設處回應表示，針對新城鄉北埔青年住宅遭颱風侵襲造成排水不良問題，縣府已在第一時間接獲案情，並立即通報原施工廠商協助調查與處置。建設處今將邀集相關單位前往會勘，實際深入探討及了解排水、積水等相關問題成因。