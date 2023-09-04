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韓版《想見你》安孝燮跟NewJeans同校！神奇「命運關鍵」曝光

▲改編自《想見你》的韓劇《走進你的時間》中的取景學校，跟NewJeans的歌曲《Ditto》MV裡的校園為同一所，圖為男主角安孝燮。（圖／Netflix）
▲改編自《想見你》的韓劇《走進你的時間》中的取景學校，跟NewJeans的歌曲《Ditto》MV裡的校園為同一所，圖為男主角安孝燮。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/台北-首爾連線報導

改編自台灣偶像劇《想見你》的韓劇《走進你的時間》，將於9月8日獨家於Netflix上線，主要演員安孝燮、全余贇（又譯：全汝彬）、姜勳、導演金鎮元今（4）日舉辦記者會，也因為該劇是改編自台灣原作，製作方也邀請台灣媒體參與。導演表示，《走進你的時間》的取景高中校園，跟NewJeans的代表曲《Ditto》為同一所，所以才找她們獻唱原聲帶，直呼「這一切都是命運」。

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▲姜勳（左起）、全余贇、安孝燮、導演金鎮元出席記者會。（圖／Netflix）
▲姜勳（左起）、全余贇、安孝燮、導演金鎮元出席記者會。（圖／Netflix）
《走進你的時間》劇情描述2023年的韓俊熙（全汝彬 飾）因懷念一年前去世的男朋友具延准（安孝燮 飾），聽著歌曲《You to Me Again》，意外靈魂穿越到1998年的權珉周（全汝彬 飾）身上，並遇見了和男朋友相貌相同的南時憲（安孝燮 飾），與暗戀權珉周的鄭仁圭（姜勳 飾）展開三人間穿越時空的故事。

導演金鎮元是《想見你》的粉絲，他聽到翻拍消息後，很好奇原著觀眾的反應，所以接下翻拍任務，但導演害怕《走進你的時間》會有太多的「一樣」跟太多的「不一樣」，他為了取得平衡感到極大壓力，幸好拍攝時有找到解決辦法。

女主角全余贇也是《想見你》的粉絲，她表示作為演員跟粉絲，劇本能到她手上「就是命運」，所以不容錯過演出機會，決定接下飾演「權珉周」、「韓俊熙」2個角色的任務。

韓國媒體表示，韓國現在流行翻拍台灣電視劇，覺得台劇非常有魅力，導演金鎮元也表示認同，他說：「台灣偶像劇在感情處理這方面都很突出，很有觸動人心的魅力，我們作品中想展現獨有色彩跟感情，所以想把處動人心這部分維持到最好。」

《想見你》重要元素為「穿越時空」安孝燮表示想回到爸媽跟自己同齡的年代，「我滿喜歡現在的，但我想看看他們都在聊什麼，我很好奇」；全余贇則表示：「我也喜歡現在，但可以回到過去的話，我想見見我奶奶年輕的時候，因為我跟奶奶很親近。」姜勳也學大家先說「我喜歡現在的人生」，隨後表示：「我想回到父母年輕的時候，我想知道他們都怎麼談戀愛的，也想看他們約會的樣子。」話說完他立即補充「但他們還活著！」

《走進你的時間》的原聲帶找來當紅女團NewJeans翻唱金鐘旭的《Beautiful Restriction（美麗的拘束）》，記者問及導演原因，金鎮元覺得NewJeans很符合復古形象，也透露她們的《Ditto》MV取景學校，跟《走進你的時間》的高中是同一所，他發現後詢問Netflix，Netflix也表示不知情，所以導演認為「這一切都是命運」。《走進你的時間》總計12集，9月8日於Netflix一次上架。

▲NewJeans的《Ditto》的MV取景學校，跟《走進你的時間》的高中是同一所。（圖／Netflix Asia、HYBE LABELS YouTube）
▲NewJeans的《Ditto》的MV（上）取景學校，跟《走進你的時間》的高中是同一所。（圖／Netflix Asia、HYBE LABELS YouTube）
▲▼全余贇（上）飾演「權珉周」、「韓俊熙」2個角色；姜勳飾演鄭仁圭。（圖／Netflix）
▲▼全余贇（上）飾演「權珉周」、「韓俊熙」2個角色；姜勳飾演鄭仁圭。（圖／Netflix）
▲▼全余贇（上）飾演「權珉周」、「韓俊熙」2個角色；姜勳飾演鄭仁圭。（圖／Netflix）
 

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