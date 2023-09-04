韓版《想見你》安孝燮跟NewJeans同校！神奇「命運關鍵」曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
導演金鎮元是《想見你》的粉絲，他聽到翻拍消息後，很好奇原著觀眾的反應，所以接下翻拍任務，但導演害怕《走進你的時間》會有太多的「一樣」跟太多的「不一樣」，他為了取得平衡感到極大壓力，幸好拍攝時有找到解決辦法。
女主角全余贇也是《想見你》的粉絲，她表示作為演員跟粉絲，劇本能到她手上「就是命運」，所以不容錯過演出機會，決定接下飾演「權珉周」、「韓俊熙」2個角色的任務。
韓國媒體表示，韓國現在流行翻拍台灣電視劇，覺得台劇非常有魅力，導演金鎮元也表示認同，他說：「台灣偶像劇在感情處理這方面都很突出，很有觸動人心的魅力，我們作品中想展現獨有色彩跟感情，所以想把處動人心這部分維持到最好。」
《想見你》重要元素為「穿越時空」安孝燮表示想回到爸媽跟自己同齡的年代，「我滿喜歡現在的，但我想看看他們都在聊什麼，我很好奇」；全余贇則表示：「我也喜歡現在，但可以回到過去的話，我想見見我奶奶年輕的時候，因為我跟奶奶很親近。」姜勳也學大家先說「我喜歡現在的人生」，隨後表示：「我想回到父母年輕的時候，我想知道他們都怎麼談戀愛的，也想看他們約會的樣子。」話說完他立即補充「但他們還活著！」
《走進你的時間》的原聲帶找來當紅女團NewJeans翻唱金鐘旭的《Beautiful Restriction（美麗的拘束）》，記者問及導演原因，金鎮元覺得NewJeans很符合復古形象，也透露她們的《Ditto》MV取景學校，跟《走進你的時間》的高中是同一所，他發現後詢問Netflix，Netflix也表示不知情，所以導演認為「這一切都是命運」。《走進你的時間》總計12集，9月8日於Netflix一次上架。