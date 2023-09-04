挺過喪偶之痛 虎尾就業中心助新住民單親扛家計

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今年34歲的惠珊，原於中國福建從事珠寶銷售工作，6年前認識到中國經商的先生，婚後與先生落根雲林共築幸福小家庭。未料一次心肌梗塞的意外，瞬間奪走了先生的性命，只好帶著年幼子女隻身在外租屋。惠珊為撐起家計，到處奔波尋職，歷經兩份政府公辦救助性質工作後，仍面臨進入一般職場的考驗，想再投入服務業卻受限於須照顧孩子，無法配合服務業的工作時間，只能從朝9晚5工作找起，惟缺乏熟練的電腦操作能力與行政經驗，在求職上屢屢碰壁。
在惠珊心灰意冷之際出現一線生機，今年4月由虎尾就業中心「運用職場學習及再適應」及「僱用獎助措施」，引薦惠珊到工程有限公司擔任行政助理一職，讓惠珊一邊工作、一邊提升行政技能，並與雇主協調工作時間，讓惠珊能兼顧子女接送工作。惠珊勉勵和她一樣曾感到徬徨的求職朋友，不要執著於過往，把自己歸零從新學習，才不會錯過任何一個累積能量的機會。
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署虎尾就業中心主任張春美表示，勞動部於9月1日起推出「婦女再就業計畫」，其中適用對象包含「因家庭因素退出勞動市場180日以上婦女」的本國籍婦女與新住民，計畫運用「自主訓練獎勵」、「就業獎勵」及「工時調整獎勵」等措施，協助婦女精進技能並回歸職場，婦女最高可獲得3萬元自主訓練獎勵金或3萬元就業獎勵金，另雇主如釋出調整工時職缺給婦女，亦可請領每月3千元獎勵金，最長發給12個月，也就是說每雇用一人，雇主最高可領3.6萬元的「工時調整獎勵」，歡迎求職婦女與企業多多與各地就業中心洽詢合作。