明天颱風假很難放！海葵最新風雨預估出爐 全台僅「2縣市」達標
海葵颱風（國際命名：Haikui）持續影響台灣天氣，今（4）日共有14縣市放颱風假，而明日是否還有停班停課機率呢？根據中央氣象局今日下午1時最新的「風雨預估」，僅金門和澎湖2縣市風力達標準，其餘縣市皆未達颱風假標準，而海葵颱風暴風圈也預計今日下午後會脫離台灣本島陸地，明日各地颱風假機率偏低，實際狀況仍由地方政府判定。
記者張志浩/綜合報導
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
針對海葵颱風，氣象局最新風雨預估顯示，未來24小時預估雨量，除了宜蘭、花蓮、台東、金門、鵬平地有機會達到100毫米外，其餘縣市平地皆落在80毫米以下，山區則以花蓮的150至250毫米最多雨量部分並未有縣市達標。
而海葵颱風預估風力部分，氣象局數據顯示，在明日凌晨0時至上午6時，金門最大陣風從9至10級轉為8至9級、澎湖最大陣風10至11級轉8至9級，2縣市勉強達標，其餘台南以南、東半部地區最大陣風預估6至7級，平均風3至4級；嘉義以南最大陣風預估5至6級，平均風3至4級，均未達標。