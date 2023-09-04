藍禁黨員替郭台銘連署 黃士修籲朱立倫考慮：基層有自由意志
鴻海創辦人郭台銘昨前往新埔褒忠亭義民廟參拜，國民黨中常委、世界客屬總會理事長范成連陪同出席，引發是否違反黨紀疑慮。國民黨主席朱立倫今（4）日受訪說重話表示，黨已把規範傳到各地方，並強調任何違紀行為不見容於黨紀。對此，郭台銘競選辦公室發言人黃士修稍早受訪稱，基層黨員有自由意志，郭台銘直至現在也相信，朱立倫所說的黨內泛藍、非綠三階段整合。
記者翁子竣／台北報導
對於范成連昨與郭台銘同框，朱立倫今上午受訪指出，經過8月28日之後，黨已經把所有的規劃傳達到每個地方去，他呼籲，大家遵守相關規範，唯有團結一心才可以勝選，任何違紀行為都不見於黨紀，這是非常嚴肅，現階段相信大家都很清楚。
對於國民黨是否要全面切斷黨員與郭台銘間關係？黃士修稍早回應，前陣子國民黨中央考紀會發公文，禁止國民黨員來連署郭台銘的總統連署。他也呼籲朱立倫再三考慮，若有黨籍縣市長、立委或重大黨職者，確實因為政黨立場不方便支持郭，「可是基層黨員有自由意志。」
黃士修強調，國民黨是多元、中道、理性的政黨，郭台銘的連署不只是支持他個人參選，也是支持推動整合，且郭到今天都相信，朱立倫所說的黨內泛藍、非綠三階段整合，是真心相信也是實際要來推動。
此外，黃士修也透露，郭台銘宣布參選當天記者會，並沒有藍營人士到場，是因事前跟藍營的好朋友溝通，明白當時黨中央就準備堅壁清野，畢竟有些人仍有黨籍。黃士修也說，未來在地方連署，也尊重黨員的立場，不希望給大家負擔，「選舉是一時的，但政治跟人生是長久的。」