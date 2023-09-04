海葵颱風太強！澎湖黃金獵犬「整坨嘴邊肉被吹開」 化身吃風少女
海葵颱風（Haikui）成為近4年多來首個登陸台灣的颱風，各縣市都出現驚人風勢雨勢。不過在澎湖，卻有一隻可愛的黃金獵犬「Crazy」無畏強風，與海葵正面對抗，卻被主人捕捉到「整坨嘴邊肉被吹開」一系列照片，有趣畫面逗樂不少粉絲。
記者潘毅/綜合報導
粉專《澎湖狗狗～好Fashion．好Crazy》昨（3）日分享黃金獵犬「Crazy」的一系列逗趣照片，並附註「這是一場瘋葵（Crazy）與海葵的戰爭，颱風海葵侵門踏戶，澎湖瘋葵正面迎擊！」
只見畫面中，Crazy無畏海葵的強勁風勢，依舊開心地在草地上散步狂奔，不過Crazy的整坨嘴邊肉也被無情的強風吹開來，直接化身「吃風少女」，甚至還一度因為強風瞇起眼睛，讓拍下這些畫面的飼主忍不住笑喊：「臉歪嘴斜是不是直接輸一半，可我葵（Crazy）是不會輕言放棄的 」。
這一系列照片曝光後，也引發網路熱議，許多網友也紛紛笑喊：「雖然Crazy這樣很有喜感！是喜劇女明星，但能不能讓我們葵寶寶有氣質淑女的一面XD」、「吃風少女」、「好久沒看她crazy發威，可愛」、「這照片超好笑的」。
【本文獲臉書粉絲團《澎湖狗狗～好Fashion．好Crazy》授權報導】