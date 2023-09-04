北捷曝「隱藏捷運線」將開通！通勤族嗨翻狂猜　答案9/4正式揭曉

北捷「隱藏捷運線」揭曉了！10位幸運兒免費搭一年　還抽iPhone15

▲台北捷運「隱藏捷運線」揭曉，10位幸運兒免費搭一年。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北捷運「隱藏捷運線」揭曉，10位幸運兒免費搭一年。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者潘毅/綜合報導

台北捷運日前發出神秘公告，預告今（4）日「隱藏捷運線即將開通」，而稍早北捷官方臉書也正式揭曉活動「開通啦隱藏捷運線」，雖然並非通勤族所引頸期盼的直達車、實際新路線等，但仍可完成任務，獲得抽獎機會，好禮除了全新iPhone15、還有能免費搭乘捷運一整年的隱藏版年票10名

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台北捷運臉書在8月30日下午，於臉書上發出：「快訊／隱藏捷運線即將開通！9/4正式揭曉」一文，隨即引發通勤族熱議，紛紛說出心中最期望能成真的「新路線」，例如直達車方案、淡水信義線通勤特快等等，甚至還有已經在2014年11月15日走入歷史的「淡水新店線」也被狂點名。

▲台北捷運 Metro Taipei官方粉專於8月30日下午時，在臉書上發出快訊，表示「隱藏捷運線即將開通！9/4正式揭曉」。（圖／台北捷運臉書）
▲台北捷運 Metro Taipei官方粉專於8月30日下午時，在臉書上發出快訊，表示「隱藏捷運線即將開通！9/4正式揭曉」。（圖／台北捷運臉書）
不過台北捷運粉專今（4）日則正式揭曉答案：「捷運新路線揭曉！大家請先不要暴動」，隨後公開「開通啦隱藏捷運線」活動，只要完成指定任務，即有機會抱回iPhone 15、捷運隱藏年票以及捷米造型悠遊卡等好禮。

▲台北捷運粉專今（4）日公開「開通啦隱藏捷運線」活動，只要完成指定任務，即有機會抱回iPhone 15、捷運隱藏年票以及捷米造型悠遊卡等好禮。（圖／台北捷運臉書）
▲台北捷運粉專今（4）日公開「開通啦隱藏捷運線」活動，只要完成指定任務，即有機會抱回iPhone 15、捷運隱藏年票以及捷米造型悠遊卡等好禮。（圖／台北捷運臉書）
📍「隱藏捷運線」活動辦法:
即日起至112/9/30(六)23:59完成以下任務

✅【第一重優惠】抽iPhone 15(1名)、捷米悠遊卡(300名)
1、前往「開通啦!隱藏捷運線!」活動網站
2、為路線命名、畫出專屬路線圖
3、9/30前至本貼文下方留言處貼上活動結果圖
4、 @一位好友+#開通啦隱藏捷運線

✅【第二重優惠】抽捷運隱藏年票(10名)
9/30前透過活動網站成為台北捷運新會員，即有機會獲得捷運隱藏年票(10名) ，可免費搭乘捷運一整年！

🟡詳細活動辦法請參照官網資訊

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