外籍男被小黃撞還收桃警罰單？陳椒華：桃園不是第一次了
時代力量立委陳椒華日前於臉書貼出一位外籍網友「Special Taiwan」的PO文表示，他和友人在桃園市龜山區大同路中和路口過馬路，其中2人卻遭到左轉計程車撞擊受傷。沒想到這位外籍朋友卻收到罰單，讓他不禁困惑，「車輛駕駛免罰？」陳椒華表示，明明道交條例第48條規定汽車駕駛人轉彎應注意來往行人、減速慢行，計程車駛出速限30的路段、於路口左轉彎，卻對於3位過馬路的行人毫無察覺而撞下去，警方的判斷居然是完全無責？執法標準是否妥適，她也會進一步了解。
記者李春台／桃園報導
陳椒華臉書貼文被轉貼到臉書粉絲專頁「翻轉大桃園交通違規」，標題直批桃園警方，「桃園警察正常發揮秀下限中」，許多網友也在留言處表示，「哈哈哈哈，台灣法律與執法真的廢到笑，外國人不爽只能滾回家囉！台灣法律與執法是保護違法的人噢！」、「不愧是桃園交通，身為桃園居民覺得非常接地氣」。
陳椒華表示，根據 Google 街景，該路口原本四方皆有綠白相間之斑馬線，但該男行走時，該段斑馬線似乎磨除到一半，僅剩部分綠漆，警察進而對行人開罰違規闖越馬路。陳淑華並指出，行人被撞還被罰，已經不是第一次了，上次也是桃園，她質疑這究竟是個案還是系統性問題？
這位外籍網友指出，他認為道路設計不夠清楚，也認為司機未盡注意義務，結果竟然只有行人被開罰單，他困惑：「開車撞人應該受到某種懲罰，不是嗎？」陳椒華指出，該網友自介寫著「擁護台灣、分享台灣有趣見聞、封鎖五毛」，看得出來對台灣的喜愛，很遺憾他在台灣遇到這件不愉快的事。
陳椒華表示，事件發生的路口緊鄰壽山高中，攸關學生通學安全，斑馬線卻殘缺不全、指示不明，她會再去了解為何會有如此疏失，並要求改善。
陳椒華表示，明明道交條例第48條規定汽車駕駛人轉彎應注意來往行人、減速慢行，計程車駛出速限30的路段、於路口左轉彎，卻對於3位過馬路的行人毫無察覺而撞下去，警方的判斷居然是完全無責？執法標準是否妥適，她也會進一步了解。