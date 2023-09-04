海葵滯留算還好！蘇迪勒曾在台灣附近「打轉12小時」 釀8死437傷
颱風海葵（國際命名：Haikui）昨（3）日從台東東河登陸，昨晚就從高雄梓官出海，但沒想到後續海葵持續在台灣西南沿海逗留，今（4）日清晨4點還出現「二度登陸高雄」的情況，但事實上，過去颱風通過中央山脈後，出現滯留打轉的情況相當常見，如2015年的蘇迪勒颱風，當時就在嘉南外海滯留打轉長達12小時，對台灣影響加劇，官方統計導致8人死亡，4人失蹤，437人受傷，農損逾新臺幣22億元。
記者張志浩/綜合報導
天氣風險公司說明，起初海葵颱風，在上週四至上週五（8月31日至9月1日）時，預報路徑從原本的北部外海通過，一路修正到登陸台灣，當時海葵颱風附近有蘇拉颱風、鴻雁颱風，加上西南季風，共同組成大型的「季風低壓帶」，海葵颱風的路徑跟隨大型低壓帶的位置來調整，而且各個低壓互相牽引，導引力量非常複雜，也造成預報模式有大幅的變化。
天氣風險公司提及，海葵颱風是否有「二次登陸」，要由氣象局認定，甚至要事後才能研判，二次登陸雖是很罕見的紀錄，但對於實際風雨沒有什麼影響，至於颱風中心在通過中央山脈後，低層環流重整並滯留、打轉，並不是少見的現象。2015年蘇迪勒颱風，當時就在嘉南外海滯留打轉長達12小時，才開始往原本的西行路徑移動。
而據中央氣象局提供資料，2015年蘇迪勒颱風生成後，穩定向西北西移動並快速增強，並以中度颱風上限逼近臺灣。8月8日凌晨4時40分左右，中心由花蓮秀林鄉登陸，上午11時在雲林縣臺西鄉出海，但在出海後結構受破壞，重整將近12小時，才慢慢遠離，對台灣的影響時間也間接拉長。