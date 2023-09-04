海葵回馬槍 嘉市府持續落實防颱 加強登革熱防制 垃圾正常清運

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嘉義市消防局表示，依據中央氣象局最新資料，海葵颱風強度有持續減弱的趨勢，但嘉義市仍在陸警範圍，請民眾仍須持續嚴加戒備強風豪雨，注意颱風期間的安全。市長黃敏惠亦責成市府各局處分工合作持續強化防颱整備，注意工地防颱及市區排水暢通，密切注意颱風動態迅速應變 守護市民生命財產安全。市長黃敏惠也呼籲，颱風期間請市民減少不必要外出，山區活動有一定的危險性，提醒民眾颱風天勿前往蘭潭後山，以降低山域意外事故的發生。
依據中央氣象局預報資訊，嘉義市今（4）日上班通勤時間風力雖未達停班停課標準，但基於嘉義縣市共同生活圈，為維護民眾通行往來安全，市府宣布停止上班及上課。市府交通處表示，民眾可下載下戴「愛嘉義」APP或至嘉義市政府全球資訊網https://www.chiayi.gov.tw/掌握相關公車行駛訊息。市府環保局表示，垃圾清運及資源回收都將維持正常，敬請市民朋友多多配合。
登革熱疫情肆虐，市府衛生局提醒，豪雨過後容易積水，是病媒蚊孳生、繁殖的時機。一般常見屋頂、陽台、天溝、大樓地下室等，排水孔可能被落葉堵塞造成積水，此類停滯型的積水是埃及斑蚊及白線斑蚊等病媒蚊喜歡停留產卵的處所，只要約1週的時間即可羽化成蚊，成為傳播登革熱病毒的媒介。衛生局呼籲民眾主動清除戶內外易積水的輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽底盤等容器，颱風過後一定要再次巡視，清除隨風飄來的容器，千萬不要讓病媒蚊有機可乘。