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FIBA世界盃／T1太陽隊洋將揮肘釀禍　塞國前鋒被重擊出血失去腎臟

▲南蘇丹小前鋒努尼-奧莫特（圖中球員）打中塞爾維亞前鋒Borisa Simanic的腹部，後者失去一顆腎臟。（圖／美聯社／達志影像）
▲南蘇丹小前鋒努尼-奧莫特（圖中球員）打中塞爾維亞前鋒Borisa Simanic的腹部，後者失去一顆腎臟。（圖／美聯社／達志影像）

運動中心/綜合報導

FIBA世界盃男籃賽今日傳來一起悲劇事件，塞爾維亞前鋒Borisa Simanic在比賽中被南蘇丹小前鋒努尼-奧莫特(Nuni Omot) 重擊腹部，因此失去一顆腎臟，而努尼正是臺中太陽下一季的新洋將人選之一。

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這起事件發生在世界盃第一階段小組賽最後一場，當時Simanic在籃下防守，但被持球進攻的努尼給打中腹部，他當下立刻痛到蹲在地上。之後檢查發現嚴重出血，雖然急救後沒有大礙，但卻因此被摘除一顆腎臟。

當下畫面看起來似乎只是一般碰撞，努尼事後也強調自己絕非故意，同時表示會為Simanic祈禱，希望他能盡快恢復。只是這件事會不會影響後者的職業生涯以及之後的人生還是未知數。

本屆世界盃努尼被南蘇丹男子籃球國家隊（South Sudan men's national basketball team）選上，並且幫助球隊取得非洲賽區最佳名次，搶下參加巴黎奧運的資格。

努尼現年28歲出生於非洲肯亞，來自非洲的努尼身高206公分體重98公斤，大學期間曾為美國貝勒大學（Baylor University）籃球隊效力，大學期間三分命中率更是高到43.3%，在12大聯盟（Big 12 Conference）中排名第五。努尼曾為NBA G聯盟的長島藍網、威斯特徹斯特尼克、奧西歐拉魔術效力，做為一名小前鋒職業生涯投籃命中率高達48.7%、三分球命中率38％、罰球命中率超過80% 以上。

2023年4月，努尼加盟了埃及俱樂部阿爾阿赫利（Al Ahly）出戰非洲籃球聯賽（BAL），並一路帶領球隊攻打至總冠軍賽，最終贏得了他首次在非洲聯賽的冠軍，並且榮獲「年度MVP最有價值球員」，成為第一位獲此殊榮的非裔球員。


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