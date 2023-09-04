太魯閣出軌車廂尋獲18片遺骸！檢警今再出動 勘驗第1至第6節車廂
台鐵太魯閣號2021年4月2日發生出軌意外，造成49人死亡、213人受傷慘劇，事隔2年，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君日前赴現場時，在車廂內發現「罹難者遺骸」，隨後檢警展開詳細勘驗，共發現現場還遺留18片遺骸碎片、牙齒2顆與非車廂之物品94件，今（4）日檢調再前往七堵機務段搜索第1至第6節車廂，確認是否還有骨骸或乘客物品。
記者林莞茜／綜合報導
回顧此案，2021年4月2日，台鐵408次太魯閣號撞上從邊坡滑落的工程車，造成49人死亡、213人受傷，成台鐵近60年最嚴重的意外事故。事故過後，台鐵將傷害最為嚴重的第7、8節車廂保留，暫放在富岡基地。不料，交通部日前邀請JR西日本福知山線事故後改革重要推手、以及「太魯閣的眼淚」發言人王薇君，前往事故車輛站存紀念園區現場時，王薇君卻在車廂內發現一個約手掌大，長寬各約7公分面積的骨頭，由於事故已經發生兩年，居然還能在現場找到罹難者遺骸，讓王薇君相當氣憤，也引發社會熱議。
對此，法醫及鐵警鑑識人員隨即前往富岡基地勘驗7、8兩節車廂進行詳細蒐證，又在發現疑似遺骸碎片共18片及牙齒2顆，與非車廂之物品94件，並將疑似遺骸碎片及牙齒送往法務部法醫研究所，進行DNA型別鑑定；非車廂物品則交由台鐵局進行招領程序。
有鑑於此，檢警也前往七堵機務段，搜索第1至第6節車廂有無骨骸或非車廂物品。據初步了解，鐵路刑大出動6人、鐵警出動4人警戒、台鐵也派出人員18名到場協助，截至中午止已清理出10個大塑膠袋的物品，後續也將檢視釐清，是否有罹難者的骨骸和遺物。