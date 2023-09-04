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海葵颱風雨量排名！花蓮934毫米霸榜　護國神山幫西半部吃掉雨彈

▲海葵颱風已持續帶來多日降雨，東半部、南部地區在這3天累積雨量相當驚人，西半部則受惠於中央山脈阻擋，影響較小。（圖／記者葉政勳攝）
▲海葵颱風已持續帶來多日降雨，東半部、南部地區在這3天累積雨量相當驚人，西半部則受惠於中央山脈阻擋，影響較小。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

海葵颱風自生成後，從上週六（9月2日）開始外圍環流替台灣降下明顯雨勢，直到昨（3）日登陸、今（4）日慢慢遠離，東半部、南部地區累積雨量相當驚人，據氣象局最新資料，「花蓮秀林」在過去2天已有937毫米雨量，若不分縣市，花蓮各測站雨量幾乎霸榜；此外，本次包括桃竹苗、雲嘉等西半部地區，受惠於中央山脈阻擋，累積雨量較少，受影響程度也有限。

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據氣象局上週六至今日下午2時的累積數據，海葵颱風在這段時間替「花蓮秀林」降下937毫米雨量、其次是「宜蘭大同」628毫米、「台中和平」586.5毫米、「高雄桃源」488豪米、「台東海端」479毫米、「南投縣仁愛」452毫米、「新竹尖石」398毫米、「屏東山地門」380毫米。

▲海葵颱風自生成後從上週六（9月2日）至今日持續替台灣降下明顯雨勢，「花蓮秀林」在過去2天甚至累積937毫米雨量。（圖／中央氣象局提供）
▲海葵颱風自生成後從上週六（9月2日）至今日持續替台灣降下明顯雨勢，「花蓮秀林」在過去2天甚至累積937毫米雨量。（圖／中央氣象局提供）
氣象局仍提醒，海葵颱風雖然減弱快速，但中央氣象局持續發布「豪雨特報」，提醒民眾，今（4）日海葵颱風雖然已經進入台灣海峽，強度也會逐漸變弱，但暴風圈仍持續與陸地接觸，外圍環流也不斷替台灣掃入雨勢，尤其花蓮、宜蘭特別要小心超大豪雨，除了新竹、彰化外，包括北北基、南高屏、東半部今日持續要慎防大雨和豪雨。

氣象局預報員謝佩芸指出，海葵颱風過去3小時強度減弱，目前中心在澎湖南南西方海面，向西北西移動，海葵颱風的暴風圈稍早已經脫離台中、花蓮、台東等3縣市，但仍籠罩彰化以南陸地及澎湖，預計海葵颱風強度會持續減弱，且暴風圈有縮小趨勢，台灣本島陸警預計今日下午解除，金門則在明（5）日上半天解除陸警，全台海警明日下半天解除。

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