曾志偉遭爆「入股緬北詐騙集團」被逮 本人怒發聲喊告：害很多人
香港無綫電視（TVB）總經理、資深演員曾志偉，日前來台灣開刀住院，割除腹部動脈瘤、裝支架。近日莫名捲入「入股緬北詐騙集團」案件，還傳出他遭到逮補一事，先是香港警方火速出面闢謠：「消息不實！」昨（3）日他返港受訪強調：「找到源頭一定提告，假新聞害很多人！」
記者黃雅琪／綜合報導
根據港媒報導，曾志偉昨日剛從台灣搭機回香港，剛動完手術的他整個人狀態極佳，面對媒體與粉絲們全程笑容滿滿，顯見手術後恢復順利；當媒體問及捲入「入股緬北詐騙集團」案件，曾志偉表示：「我們最討厭這些，騙人的老人家錢！但後來（傳聞）實在太多，又說遮臉的影片是我，我在台灣怎麼會是我呢？」
曾志偉坦言：「如果我只是一個Artist的身分我可能也不會處理，但TVB我也有個職位，我一定要處理，所以出了聲明。」他認為假新聞的出現常常害了很多人，甚至有小孩因此自縊，曾志偉喊話：「你隨便找張照片寫幾個字很容易，但會影響人家的一生！這次我想出來澄清就是因為假新聞是害到很多人，希望大家看新聞的人，第一、看看究竟是真還是假？不要亂信。第二、就是製造這些的人，問一下良心為什麼要做點這種事呢？因為真的害了很多人。」
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