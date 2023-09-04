突破美國封鎖？華為Mate 60 Pro正式開售 中國多地大排長龍
中國通訊巨頭華為29日無預警發布「Mate 60 Pro」智慧手機，售價6999元人民幣起，聲稱Mate 60 Pro是「Mate系列有史以來最強」的手機，也被外界視為中國晶片生產突破美國封鎖的象徵。開賣後，中國北京、上海、深圳、廣州等地的華為門市，都出現排隊盛況。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《每日經濟新聞》、《新京報》、《央視》等中媒報導，華為Mate 60 Pro在3日開放實體店面取機，並開放全管道全款銷售後，上海、北京、深圳、廣州等地再現排隊盛況，引發搶購熱潮，華為商城、淘寶、京東等線上平台，各顏色Mate 60 Pro手機也在都在極短時間內售罄。
有買到新機的中國民眾表示，支持國貨、支持華為是一種精神，他對此感到非常驕傲和自豪。
《央視》形容，歷經美國4年多的「全方位極限打壓」，華為不但沒有倒下，反而不斷壯大，逾萬個零件已實現國產化，華為突圍，說明「自主創新」大有可為，輕舟已過萬重山，直呼是中國的「爭氣機」。
據介紹，Mate 60 Pro支持衛星通話，在沒有地面網路信號的情況下，用戶也可撥打和接聽，並接入盤古人工智能大模型。配置方面，搭載鴻蒙操作系統4.0系統，電池容量為5000mAh，支持88W快充。不過，華為官方並未列出Mate 60 Pro的處理器資訊，也沒有說明是否支持5G網絡，連螢幕右上角也並沒有顯示5G字樣，僅表示「不支持電信3G/2G和移動3G」。
有港媒報導指出，網路上多個開箱影片顯示，Mate 60 Pro啓動後，雖然不會顯示為4G或5G，但網速可達5G水準，拆機結果顯示，Mate 60 Pro似乎搭載了7納米製程、由中芯國際代工的麒麟9000S處理器。