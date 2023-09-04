郭台銘爆點名林志玲當副手！志玲姊姊發聲：會變成Barbie Land

柯文哲：周三將宣布醫療政策　新藥取得藥物許可優先進入自費市場

▲民眾黨主席柯文哲今（4）日出席歐洲商會午宴並進行演說。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.04）
▲民眾黨主席柯文哲今（4）日出席歐洲商會午宴並進行演說。（圖／記者葉政勳攝，2023.09.04）

記者邱新博／台北報導

民眾黨主席柯文哲今出席歐洲商會午宴，被問及健康投資政策時表示，本周三、周四將連續兩天舉行記者會公布民眾黨的醫療保健政策；對於新藥上市部分，柯文哲則主張，未來只要新藥拿到藥物許可證，自費市場就可以開始賣，而申請健保給付部分就走現有程序，但自費價格要公開透明。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲今日於萬豪酒店出席歐洲商會午宴並進行演說，在演說完畢後接受與會者的提問。

瑞士籍跨國製藥集團台灣諾華（Novartis）代表表示，諾華每年在台灣投資上億元，但台灣新藥政策上市太慢，也影響母公司考慮新藥在台是否要成為第一批上市名單；此外，健康醫療方面投資，台灣的醫療保健相關投資只有GDP的6%，遠低於日本11%、韓國的9%，以及OECD（經濟合作暨發展組織）的9到10%，也造成總年齡、癌症死亡率等與這些國家有極大差距，希望柯文哲若當選，可以增加醫療保健的投資。

柯文哲回應，將在6日、7日連續兩天舉行記者會，宣布台灣民眾黨的健康政策；對於新藥上市政策，他指出，現在台灣申請藥物許可證並以及健保給付平均是兩年，但他認為「不管在怎樣的資本主義國家，有兩樣要維持社會主義，教育跟醫療」。

柯文哲說，不需要為了醫療的普遍性去抑制市場發展，他主張，只要新藥拿到藥物許可證，自費市場就可以開始賣，申請健保給付的部分就慢慢走程序；但是這種自費有條件，也就是要公開透明，所有醫院要公開自費的價格。

柯文哲再度強調，新藥上市拿到藥物許可證就可以在自費市場開賣，他認為現在新藥進入自費市場，還要經過地方政府審查「不切實際」，若是台北還有辦法審查，但要是碰到馬祖根本就沒有資源，所以他認為有藥物許可就可以進入自費市場，但要有公開透明的方法去管制。

至於台灣對於醫療保健的投資不夠，柯文哲說，現在政府僅投資GDP6.6%，其中有3.3%用在健保。柯文哲認為，短期目標應該是到GDP的8%，但需分年慢慢增加不是一次到位，而優先增加的項目還需要討論。

柯文哲控進口蛋圖利　賴辦：不要轉移「民眾堂」焦點亂發言

民眾黨台南執行長被爆犯傷害罪 李宗霖：柯文哲的執行力就是暴力

民眾黨內參民調柯文哲穩居第二　黃珊珊：多討論如何上架聯合政府

民眾黨內參民調曝光！柯文哲與賴清德僅差5%　柯反問：從哪來的？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問