海葵颱風越來越弱！3縣市脫離陸警範圍 本島最快17:30脫離暴風圈
海葵颱風在今（4）日由於結構被嚴重破壞，減弱的速度比預期快上許多，暴風半徑也不斷縮小，中央氣象局指出，今日下午14時30分，彰化、南投、屏東也已脫離暴風圈，目前雲嘉南、高雄、澎湖、金門仍在警戒範圍內，提醒民眾，雖然海葵颱風越來越弱，但其外圍環流和暴風圈，仍會替東半部、高屏地區帶來劇烈雨勢，本島有機會在今日17時30分脫離暴風圈範圍。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員謝佩芸指出，海葵颱風目前距離澎湖東方60公里，強度雖然快速減弱，但依舊持續將水氣導入台灣，尤其是吹西南風的高屏地區，以及颱風外圍環流主要掃到的宜蘭、花蓮地區，仍會有陣陣較強雨勢，氣象局持續發布「豪雨特報」，預計今晚各地風雨勢會漸漸趨緩。
謝佩芸提及，以目前海葵颱風的動態來看，台灣本島陸上警報有機會在17時30分解除，而金門的陸上警報則在明日上半天解除，海上警報預計明日下半天解除；今日澎湖仍有10至11級強陣風，新北市、臺南以南沿海空曠地區及金門有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及馬祖也有局部8至9級強陣風，請民眾別留意。
此外，除了海葵外，今日上午8點，有熱帶性低氣壓在台灣東方生成，謝佩芸表示，它明天有機會增強為13號颱風「鴛鴦」（國際命名：Yun-yeung），由於準鴛鴦位於大低壓帶內偏南的位置，大低壓帶內的氣流是逆時鐘旋轉，將帶給準鴛鴦往東北的力道，往日本東南方海域前進，對台灣直接影響機率低，跟海葵的相互影響也不明顯，海葵遠離後，未來一週台灣天氣仍不穩定，各地特別要留意午後雷陣雨。