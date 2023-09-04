遭指「巴西進口蛋」有食安疑慮！農業部防檢署：無引入禽流感風險
國民黨團今（4）日召開記者會時表示，5月23日巴西就公告為禽流感地區，但農委會卻在6月28日才公告，質疑期間所進口的上千萬顆蛋有食用疑慮，對此，農業部動植物防疫檢疫署回應，農業部公告雞蛋專案進口開放的國家中，須符合國外雞蛋來源牧場須28天未有禽流感疫情發生，且未施打禽流感疫苗的國家，而巴西就是符合條件的國家之一。
記者林莞茜／綜合報導
防檢署指出，巴西蛋品輸入時，巴西檢疫機關需出具檢疫證明書，證明蛋品來源畜牧場於蛋品輸出前28天未發生高病原性禽流感，蛋品抵達邊境時防檢署需逐批臨場檢疫確認蛋品符合專案檢疫措施，無引入疫病風險，衛福部食藥署也逐批檢驗，檢驗不合格者皆退運和銷毀，沒有進入國內販售，請消費者安心。
防檢署說明，巴西於112年5月15日確診野鳥的高病原性禽流感案例，依據世界動物衛生組織（WOAH）及我國之動物衛生標準，野鳥案例不被認定為發生禽流感案例。巴西復於6月27日於後院飼養禽隻（非商業禽場）確診高病原性禽流感案例，我國即立即公告巴西自禽流感非疫區除名。
而雞蛋專案進口之規定是國外雞蛋「來源牧場」須28天未有禽流感疫情發生，防檢署參考WOAH以及美國、日本及歐盟等對於高病原性禽流感可以採取「區域化」認定之規範，執行我國專案蛋品檢疫措施，規範蛋品可以來自高病原性禽流感非疫的「畜牧場」。我國與巴西議定之專案蛋品檢疫措施，與美國及日本等國議定之專案蛋品檢疫措施一致，疫病風險管控措施相同。
防檢署再次強調，專案蛋品輸入符合WOAH規範及先進國家採取區域化之檢疫運作實務，同時兼顧檢疫安全與民生需求，確保國人食用與畜牧生產安全。