新竹德盛溪水遭染色　桃竹合作平台聯合稽查破案

桃園市環保局今（4）日上午8時許接獲新竹縣通報，該轄德盛溪水遭染成藍色，桃園環保局隨即啟動聯合稽查，派遣稽查員前往楊梅區與新竹縣交界處與環境部北區環境管理中心、新竹縣環保局會合後進行稽查，循線查獲潤O公司因管線破裂造成藍色廢水流出廠外造成污染，依違反水污法30條告發，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，並要求業者進行緊急應變。
記者李春台／桃園報導
環保局表示，4日上午桃園環保局接獲通報湖口鄉中山路三段德盛溪發現有藍色水情形，環保局隨即派遣5名稽查員前往稽查，並於環境部北區環境管理中心與新竹縣環保局會同稽查，發現潤O公司楊梅二廠因池槽廢水輸送過程中，管線破裂導致藍色廢水流至放流槽，續流至下游德盛溪，污染河川水體，環保局令其停止排放並依違反水污法30條告發，將處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
環保局指出，本次事件由業者操作不慎造成污染，環保局立即要求業者調派水車緊急應變、抽除藍色廢水，同時派員清理死魚。若限期未清理完畢，將按次處分。
環保局也呼籲，業者在製造、操作過程務必謹慎小心避免污染洩漏，否則不僅危害環境，還將遭受重罰與求償，得不償失。另民眾若發現公害污染案件，請立即撥打環保局24小時公害陳情專線0800-066666、03-3354943通報環保局第一時間處理，阻絕與減緩污染情形的發生。