曾因台灣價值槓上！蔡英文柯文哲熱絡到冷冰冰 尷尬名場面一次看
總統蔡英文與民眾黨主席柯文哲兩人間的互動，從2014年柯文哲參選台北市長時，就是媒體關注的焦點，2019年時雙方因為「台灣價值」槓上後，每每兩人同框總是「冷冰冰」，有次還因為蔡英文遵守防疫規定，拱手致意未與柯文哲握手，夾在兩人間的經濟部次長陳正祺表情微妙引發熱議，《NOWnews今日新聞》整理近幾年，蔡英文與柯文哲雙方互動較為經典的橋段。
記者林怡昕／台北報導
當時九合一大選落幕，時任無黨籍台北市長當選人柯文哲，與時任民進黨主席蔡英文公開同台，柯受邀出席民進黨台北市黨部舉行「出陣奪勝」感恩餐會，柯文哲當時不僅在外等候前副總統呂秀蓮致詞結束才入場，更在蔡英文抵達前主動迎接，雙方互動相當熱絡。
蔡英文與時任台北市長柯文哲的「蔡柯會」在北門登場，由於2018九合一大選後綠白關係破裂，雙方互動變成為媒體關注焦點，兩人從北門廣場到北門郵局，過程中幾乎「零互動」，眼神也沒有交集，會面過程相當冷淡尷尬，柯文哲甚至脫口「這一切都是套好招的」，讓蔡英文忍不住轉頭瞪大眼睛看柯文哲，更被外界稱為「總統首創被地方首長羞辱的紀錄」。
時任台北市長柯文哲組黨後，首次與蔡英文同框碰面，由於兩人為「台灣價值」隔空互槓，共同出席「中華民國計程車產業提升服務2.0記者會」時，柯蔡二人刻意迴避受訪，但還是在記者會後再度合影留念，在合影後兩人隨即離開會場。
柯文哲、蔡英文等人應邀出席世界台灣商會聯合總會第26屆年會，蔡英文似乎由於防疫規定，僅向眾人拱手致意，而柯文哲原先要與蔡英文「握手」，站在柯文哲身旁的經濟部次長陳正祺目睹了這一切，他臉上微妙的表情變化，也全被現場記者的鏡頭捕捉，只見陳正祺的臉維持不動、臉上微笑有些僵硬，眼神一下子盯著柯文哲，一下又轉向蔡英文，最後兩眼瞪得大大的，直直看向前方媒體鏡頭，成為網路上經典迷因題材。
蔡英文和時任台北市長柯文哲共同出席2020台北客家義民嘉年華主祭大典，有鑑於上次同框兩人互動「超冰冷」，這次再同框引發外界關注，結果柯文哲不但親自迎接蔡英文，進場時還邊走邊聊天，相比先前互動熱絡了不少。
2023褒忠亭義民節今（4）日舉行，蔡英文、柯文哲難得同台參拜，這是柯文哲宣布參選2024總統大選後，2人首次同框，不過，兩人現場不僅座位相隔一條走道，也因不同時間到場，兩人僅隔空揮手打招呼並無其他互動。