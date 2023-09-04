因應登革熱社區潛藏風險增加　竹縣召開跨局處會議防堵疫情

我是廣告 請繼續往下閱讀
新竹縣政府衛生局今日召集縣府各局處、13鄉鎮市公所、清潔隊、衛生所及新竹縣大專院校等，總計84人參與，會中各局處、單位詳細討論各項分工職責，副縣長也責成各鄉鎮市公所，會後應儘速召開里鄰長會議及相關教育訓練，讓所有人都熟悉如何清除孳生源，落實「巡、倒、清、刷」原則，也請衛生局每月定期召開會議，請各局處、單位報告執行情況。
衛生局也提醒，各級學校應特別注意對於自國內外流行區返校之師生，加強宣導自我健康監測14天，並提供防治宣導資訊，如有任何身體不適，請儘速協助就醫；另外，學校辦理畢業旅行或校外教學，應注意防蚊，如穿著淺色薄長袖外衣及長褲、使用政府核可的防蚊液等，返校後進行14天健康監測。
衛生福利部疾病管制北區管制中心主任巫坤彬特別提醒，我國疾管署估計有75%的登革熱是無症狀感染。所以登革熱防治如果只聚焦有症狀個案可能不夠，蚊子叮咬的追蹤和居住工作環境的清消，必須同時涵蓋無症狀登革熱感染者。因此鼓勵社區里鄰長也應主動動員志工及里民定期做環境孳清，建議可以每週巡查1次，以降低社區感染風險，全民總動員，確保社區安全。
衛生局統計，截至112年9月4日止，新竹縣已累計7例確診登革熱病例，均為輕症，其中2例本土、5例境外移入。衛生局提醒，民眾如前往東南亞國家或南部高風險地區旅遊活動後，出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫，並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利醫療院所即時診療及通報。如經醫師診斷為疑似感染登革熱個案時，請遵從醫囑配合治療，減少演變為登革熱重症之風險。