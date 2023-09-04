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車禍腦傷有救了！「老藥新用」有望助腦神經修復　壞死區縮小33%

▲創傷性腦損傷會導致患者認知功能障礙。（圖／記者陳明中攝）
▲創傷性腦損傷會導致患者認知功能障礙。（圖／記者陳明中攝）

記者林志怡／台北報導

台灣每年有65萬人因為各種意外事故造成「創傷性腦損傷」，而目前認為傷害造成後，對腦神經造成的傷害幾乎是不可逆的，但國衛院今（4）日記者會公布最新研究，降血脂的藥物「普羅布考」在小鼠模式中，可縮小腦死區域、促進腦神經網絡修復和重組，有望改善創傷後相關腦部後遺症。

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國衛院指出，台灣每年約有65萬創傷性腦損傷案例，其中約10萬案例為中重度腦損傷，而創傷性腦損傷泛指外力撞擊所造成的腦部傷害，常見於交通事故、摔倒和暴力事件等，倖存者往往會受到神經功能受損、認知功能障礙等長期後遺症所苦，失智風險也高出一般人的4倍。

成年人腦神經元新生能力及可塑性有限，國衛院表示，外力撞擊當下造成的局部腦神經細胞死亡與腦神經網絡大範圍受損，需仰賴其他未死亡之神經細胞，透過替代作用來填補，並修復神經軸突和樹突、重組神經網路。

然而，前述機制運作速度緩慢、難見明顯功能性改善，因此科學上認為創傷性腦損傷的恢復可能性極低。

創傷性腦損傷雖被當作極不可逆的傷害，但國衛院細胞及系統醫學研究所研究員林秀芳與其團隊近期發現，降血脂藥「普羅布考」，有促進神經可塑性及神經發育的特質，可促進腦神經細胞突起的生長，也因此存在刺激神經再生，修復創傷性腦損傷的潛力。

林秀芳解釋，團隊透過小鼠模式發現，在腦損傷發生後使用普羅布考，小鼠腦部出現多項促進腦神經與相關網絡修復的證據，如腦源性神經營養因子增加、新生神經細胞及增殖中的神經前驅細胞增加1倍、腦壞死區域減小33%等，壞死腦區四周神經樹突及突觸也都大幅增加。

對於這次研究成果，林秀芳指出，普羅布考可透過促進腦神經可塑性，改善腦損傷後的神經功能，並同時降低腦損傷所引的認知障礙，有望使患者記憶功能大幅改善，並降低倖存者罹患失智症之風險，相關研究成果於今（112）年6月發表於國際知名期刊《British Journal of Pharmacology》。

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