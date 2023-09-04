美網／王欣瑜不再乖乖聽話　勇於表達自己意見成單打突破的關鍵

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去年美網一輪遊對她來說是很大的打擊，但也從中發現教練說的並非百分百正確，自己的想法也必須要被肯定和重視，「比如教練告訴你，網球線的磅數要提高10磅，或者球拍的平衡點不對，作為沒有太多經驗的年輕球員，你會去聽從，我就是這麼做的，然後就開始受傷，因為球拍太硬了。」
王欣瑜說，年輕球員很容易因為沒有達到教練的要求，而陷入錯誤的情緒當中，自己現在理解到其實自己的感受很重要，而不是一直由別人告訴你該做什麼。
本賽季王欣瑜更換了新團隊，她也在賽季中爆發，單雙打都打出佳績，本屆美網雖然單打止步於16強，但接下來和謝淑薇的女雙還有望去角逐冠軍。
新的教練團隊和前一個有何不同？她說後者在訓練時的氣氛比較輕鬆，帶來比較多正能量，而且自己也有所成長，「現在我和團隊之間會互相交流，而不是單方面指導。之前我不知道該怎麼去做，這也需要時間和經驗的累積。」
至於在球技方面，王欣瑜更懂得在場上找到平衡，而非無腦狂攻，有時候可以適時地和對手相持、更有耐心的去處理每一球，「我很高興自己有了更多選項，之前則只有一種。你需要去在比賽中做出選擇，而像這樣的比賽會給我挑戰，不管輸贏，都可以從中學習很多。」