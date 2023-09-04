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美網／王欣瑜不再乖乖聽話　勇於表達自己意見成單打突破的關鍵

▲中國大陸女子網球員王欣瑜成長突破，在美網女單闖進到16強，她表示自己更懂得表達意見，而非全盤接受教練想法。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸女子網球員王欣瑜成長突破，在美網女單闖進到16強，她表示自己更懂得表達意見，而非全盤接受教練想法。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

中國大陸女網球員王欣瑜這次在美網公開賽女子單打闖進16強，雖然稍早以3:6、7:5、1:6不敵賽會10號種子、捷克名將Karolina Muchova，但已寫下個人大滿貫生涯最佳的單打戰績。法網之後，她心態和球技都有所蛻變，在接受《香港新浪》專訪時直言，自己「不再乖乖聽話」，而是更有主見，是能實現突破的重要原因。

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王欣瑜在法網和謝淑薇搭檔女雙攜手奪冠，「新海峽組合」打響名號。而這一冠也讓她成長不少，增添了許多自信。她表示現在的自己更擁有主見，在和教練溝通時會提出自己的問題，不再認為都是自己的錯了。

去年美網一輪遊對她來說是很大的打擊，但也從中發現教練說的並非百分百正確，自己的想法也必須要被肯定和重視，「比如教練告訴你，網球線的磅數要提高10磅，或者球拍的平衡點不對，作為沒有太多經驗的年輕球員，你會去聽從，我就是這麼做的，然後就開始受傷，因為球拍太硬了。」

王欣瑜說，年輕球員很容易因為沒有達到教練的要求，而陷入錯誤的情緒當中，自己現在理解到其實自己的感受很重要，而不是一直由別人告訴你該做什麼。

本賽季王欣瑜更換了新團隊，她也在賽季中爆發，單雙打都打出佳績，本屆美網雖然單打止步於16強，但接下來和謝淑薇的女雙還有望去角逐冠軍。

新的教練團隊和前一個有何不同？她說後者在訓練時的氣氛比較輕鬆，帶來比較多正能量，而且自己也有所成長，「現在我和團隊之間會互相交流，而不是單方面指導。之前我不知道該怎麼去做，這也需要時間和經驗的累積。」

至於在球技方面，王欣瑜更懂得在場上找到平衡，而非無腦狂攻，有時候可以適時地和對手相持、更有耐心的去處理每一球，「我很高興自己有了更多選項，之前則只有一種。你需要去在比賽中做出選擇，而像這樣的比賽會給我挑戰，不管輸贏，都可以從中學習很多。」

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