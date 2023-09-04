海葵颱風來襲！台電高雄區營業處力拚全數復電

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台電高雄區營業處經動員146位工程人員、52位包商人員、47輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機，持續全力、不眠不休進行電力修復，截至4日上午，已有1萬8千餘戶恢復供電，尚有約6千餘戶停電中，該處將力拚4日前完成全數復電。
張以諾說，此次海葵颱風橫掃高雄地區，風勢一度達9級強風，盤旋不去，風雨交加，造成許多條高低壓配電線路跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌，以及招牌掉落壓損電線，所幸該處在颱風來臨前，均已針對山區持續加強樹修，這次並安排50位人力，漏夜查報，不眠不休進行線路巡視，只要一接獲停電事故訊息，即立刻前往現場確認事故情況及原因，以確保後續搶修人員能夠加速復電。
張以諾指出，台電高雄區營業處為增進搶修效率，與高雄市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，如遇災情搶修需要，當即向高雄市政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，也受高雄市政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。
張以諾並指出，高雄區處感謝對於在颱風期間提供許多停電資訊的民眾、關心台電電力搶修進度的民意代表們，但由於電力的搶修工作必須依照供電樞紐變電所 →主幹線→分歧線的原則來進行，並以捷運、火車、自來水及通話通信等公用設施為優先，安排人員搶修，致無法同時滿足所有用戶之需求，請所有的民眾耐心等候復電。