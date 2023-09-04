柯文哲：吸引外籍人才最簡單就開放移工市場課「人頭稅」
民眾黨主席柯文哲今受邀至歐洲商會（ECCT）午宴並演講，柯文哲除了談及兩岸、再生能源、延續核能等政策；對於與會的商會成員在會中提問針對吸引外籍人才的「就業金卡」政策是否有效，柯文哲表示，若當選總統，要開放移工市場，但同時要課徵「人頭稅」
記者邱新博／台北報導
歐洲商會今舉辦午宴，並邀請柯文哲進行1個小時半的閉門餐會交流、演講座談。在演講結束後與會歐洲商會人員提問，有關台灣現在面臨缺工、人才短缺，有九成企業有缺工情況，而政府為吸引外籍人才，幾年前推出「就業金卡」方案，想問柯文哲是否認為有成效，以及若未來當選總統的話，有什麼額外吸引人才的方案。
柯文哲表示，自己相信市場規則，他認為對於台灣缺工最簡單的方法就是開放移工市場，並針對不同的人課「人頭稅」，只要調整人頭稅，自然就可以控制每個產業的移工人數。
柯文哲表示，他想要讓整個國家變的更像企業，沒有理由政府很笨（stupid）、為何政府不能變的很靈光（smart）也許新加坡政府是一個模範；而如果外界對於「就業金卡」有不滿意的地方，或是覺得哪裡可以改進，應該可以列出來，需要改進就解決，「我認為政府不會比業界更了解市場，所以政府常常要示範，而什麼情況下的政府一定會成功，就是解決業界困難。」