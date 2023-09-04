一天一爆！四叉貓再爆民眾黨幹部偽造文書遭判刑

民眾黨近來遭爆台南黨部青年部總召尤信元，因妨害風化案遭判刑，另雲林黨部多位成員都有前科，遭諷「民眾堂」染黑又染黃，對此民眾黨主席柯文哲稱「再怎樣也比國民兩黨乾淨」。網紅四叉貓今（4）日先是爆出一名民眾黨幹部去年參選里長，結果找來朋友遷戶籍投票，被起訴妨礙投票罪遭判奪公權2年，下午加碼爆料該幹部昔偽造文書遭判刑，質疑柯文哲「現在真的有人被褫奪公權還不是照樣收著當幹部」。
記者陳威叡／台北報導
四叉貓繼昨日爆出民眾黨台南市黨部執行長洪梓傑，曾在2017年與姐夫，因停車糾紛把女生拖到養生館裡面打，遭判傷害罪被拘役20天。今日又再度貼文爆料，對民眾黨每日一爆。
四叉貓表示，在上月29日台北市計程車工會普渡餐會上，有柯粉直播中拍到一位民眾黨的幹部王振鴻，其去年代表民眾黨參選台北市松山區富錦里長，結果找來十個朋友遷戶籍投票，被起訴妨礙投票罪，遭判褫奪公權2年，質疑前陣子柯文哲不是最愛講有「褫奪公權」制度審核，「現在真的有人被褫奪公權還不是照樣收著當幹部」。
而四叉貓下午又加碼爆料，王振鴻在2013年擔任台北市環境衛生巡查員時，明知別人違規是「隨地便溺」，王卻寫「隨地棄置垃圾包」不實違規事實，被判偽造文書，有期徒刑1年2月、緩刑3年，緩刑期內付保護管束，並應向公庫支付6萬元，以及120小時義務勞務。