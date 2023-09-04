巷仔內／超思成高登2.0！在野黨狂炸「蛋」　政府恐再無救火隊

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2022年5月，正值本土疫情升溫之際，台灣正需要快篩試劑的時候，快篩試劑廠商高登環球生醫卻遭質疑前身為小吃店，其資本額200萬卻能承接衛福部16.5億快篩試劑採購合約有貓膩，導致高登最後棄標，瞬間少了1700萬劑快篩。
檢視兩起案例，共通的爭議點落在「資本額」上，這真的重要嗎？資本額指的是創業初期，公司運營所需要的資金，有些標案會限制公司的資本額，但其實資本額多少並不影響市場上的交易。
更直接來說，只要能做到銀貨兩訖，廠商有足夠的金錢交易，在緊急狀況下有自己的人脈管道，買到合法、合規的商品，也符合採購案限制的資本額相關規範，解決民眾所需，資本額不該是被攻擊的理由。
此外，在台灣蛋荒嚴峻的時候，初期雞蛋緊急進口，空運成本高，為解燃眉之急，每顆雞蛋補助價格高並非常態，且專案進口雞蛋並非補助給特定進口貿易代理商，而是政府吸收進口蛋「到岸價格」與「國內產地價」的「差額」、關稅等費用，再者抽驗不合格的雞蛋都在邊境退運或銷毀，並未流入市面。
整起事件經過在野黨狂攻，甚至用「謀財又害命」劍指農業部與高思，意欲就是要讓台商退出標案，或是不敢再當政府救火隊，未來若無台商願意出手，政府恐會孤立無援，傷害最大的還是人民。