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巷仔內／超思成高登2.0！在野黨狂炸「蛋」　政府恐再無救火隊

▲近來在野黨狂打「超思」雞蛋爭議，批評政府謀財又害命，宛如重演「高登」快篩採購。（圖／記者許若茵攝）
▲近來在野黨狂打「超思」雞蛋爭議，批評政府謀財又害命，宛如重演「高登」快篩採購。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／特稿

近來在野黨狂打「超思」雞蛋爭議，批評政府謀財又害命，宛如重演「高登」快篩採購案，其實資本額根本不是關鍵，交易能銀貨兩訖，買到足夠數量、安全無虞的商品最為重要。政治干預商業，背後無疑就是要讓台商不敢再為民眾奔波，讓主管機關裡外不是人。

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近期國民黨、民眾黨接連丟炸「蛋」，先質疑超思資本額僅50萬，卻能進口超過8000萬顆雞蛋、獲得上億補貼，再轟雞蛋補貼高昂，農業部圖利特定廠商，以及進口蛋有致癌疑慮等。這些，猶如當年高登事件翻版。

2022年5月，正值本土疫情升溫之際，台灣正需要快篩試劑的時候，快篩試劑廠商高登環球生醫卻遭質疑前身為小吃店，其資本額200萬卻能承接衛福部16.5億快篩試劑採購合約有貓膩，導致高登最後棄標，瞬間少了1700萬劑快篩。

檢視兩起案例，共通的爭議點落在「資本額」上，這真的重要嗎？資本額指的是創業初期，公司運營所需要的資金，有些標案會限制公司的資本額，但其實資本額多少並不影響市場上的交易。

更直接來說，只要能做到銀貨兩訖，廠商有足夠的金錢交易，在緊急狀況下有自己的人脈管道，買到合法、合規的商品，也符合採購案限制的資本額相關規範，解決民眾所需，資本額不該是被攻擊的理由。

此外，在台灣蛋荒嚴峻的時候，初期雞蛋緊急進口，空運成本高，為解燃眉之急，每顆雞蛋補助價格高並非常態，且專案進口雞蛋並非補助給特定進口貿易代理商，而是政府吸收進口蛋「到岸價格」與「國內產地價」的「差額」、關稅等費用，再者抽驗不合格的雞蛋都在邊境退運或銷毀，並未流入市面。

整起事件經過在野黨狂攻，甚至用「謀財又害命」劍指農業部與高思，意欲就是要讓台商退出標案，或是不敢再當政府救火隊，未來若無台商願意出手，政府恐會孤立無援，傷害最大的還是人民。

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