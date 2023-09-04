準備收心上班！明天颱風假恐無望 海葵「最新風雨預估」出爐
海葵颱風（國際命名：Haikui）持續影響台灣天氣，今（4）日共有14縣市放颱風假，而明（5）日是否還有停班停課機率？據中央氣象局今日16時最新的「風雨預估」，明早6時至12時，無論風力或雨量，皆無任何縣市達停班停課標準，加上而海葵颱風暴風圈預計今日傍晚後會脫離台灣本島陸地，明日各地颱風假機率都偏低，實際狀況仍由地方政府判定。
記者張志浩/綜合報導
針對海葵颱風，氣象局最新風雨預估顯示，今晚8時至明晚8時，預估雨量平地除了金門雨量有機會達100毫米外，其餘縣市皆不達100毫米，山區部分，新北、桃園、新竹、南投預估100至190毫米，其餘縣市普遍落在80毫米以下，或80至100毫米，皆無達颱風假標準。
風力部分，明日金門、澎湖最大陣風8至9級，平均風5至6級最劇烈，但也未達颱風假標準，其餘各縣市最大陣風幾乎是5至6級，平均風3至4級。氣象局預報員謝佩芸表示，海葵颱風結構已經變為鬆散，各地降雨今晚會逐漸趨緩，預計本島陸上警報傍晚後會解除，海上警報則在明日下半天解除。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。