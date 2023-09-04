看門道／蔡麗清沒挖到大祕寶就離職　副市長遺缺成高虹安最後王牌

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高虹安會找上蔡麗清擔任副市長，曾有媒體報導，是因已退休的新北地檢署前檢察長朱兆民的兒子幫忙牽線，朱曾讀海洋大學法研所，後來考上律師，並在夏普工作，高虹安擔任過鴻海的副總經理，與朱的兒子有長期互動，蔡麗清也曾在海洋大學進修，念書時與朱兆民的兒子熟識，高虹安因此與蔡麗清結緣，「棄法從政」，讓這兩位年齡相仿的女性，同時擔任新竹市的正副市長。
不過當時也有政壇人士解讀，蔡麗清除了要協助處理新竹球場案之外，因高虹安自己也身陷詐領助理費官司，也會需要蔡麗清的法律意見，而若高虹安一審有罪被停職，可由信得過的蔡麗清代理市政，不會有問題，不料高虹安上月中遭起訴，時隔半個月，蔡麗清也「被請辭」。
但其實蔡麗清離開市府也早有端倪。蔡麗清是政壇素人，對市政運作、府會生態甚至公文系統都不熟悉，後來據傳府內公文都未經副市長室，而蔡麗清即使身為球場工程體檢會召集人，但蔡麗清後來幾乎未出席相關活動，高虹安5月決定開挖新竹球場，蔡麗清也未被告知，就連最後邀請美方專業人士來台勘察，蔡麗清都不知情，高蔡兩人已漸行漸遠。
高虹安與蔡麗清互信出現問題，未來高虹安若一審有罪，自然不可能再讓蔡麗清代理。民進黨新竹市議會黨團總召陳建名就說，副市長出缺後，高虹安並未宣布繼任人選，未來副市長一職，將會變成民眾黨的政治籌碼。
蔡麗清向外界告別後，臉書也湧入網友不捨留言，「挖不到大秘寶，被請辭？」、「才傳出柯妹妹想當副市長，未免也太巧合了吧？」也有許多網友心疼她被撤換，恭喜她離苦得樂，「恭喜！脫離苦海」。蔡麗清離開市府團隊，高虹安的官司與明年的總統及立委大選，也成為外界密切矚目的焦點。