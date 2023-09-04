郭台銘爆點名林志玲當副手！志玲姊姊發聲：會變成Barbie Land

看門道／蔡麗清沒挖到大祕寶就離職　副市長遺缺成高虹安最後王牌

▲有檢察官背景的蔡麗清請辭副市長，引發外界對高虹安、蔡麗清決裂的揣測。（圖／記者潘千詩攝）
▲有檢察官背景的蔡麗清請辭副市長，引發外界對高虹安、蔡麗清決裂的揣測。（圖／記者潘千詩攝）

記者李春台／新竹報導

新竹市長高虹安今（4）日搭機訪日，市府隨即發布人事命令，其中檢察官轉任副市長的蔡麗清將在下周一離職。高虹安參選新竹市長，起手式就是揭弊新竹球場，就任後也積極處理，並找來蔡麗清擔任自己副手，蔡也在今年2月擔任市府新竹市立棒球場工程體檢會召集人，結果任期短短8個月就告終，讓外界詫異。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新竹市最新人事異動公布，副市長蔡麗清被請辭，上午她臉書PO文表示，「後會有期，期待再相逢」。（圖／翻攝「蔡麗清臉書）
▲新竹市最新人事異動公布，副市長蔡麗清被請辭，上午她臉書PO文表示，「後會有期，期待再相逢」。（圖／翻攝「蔡麗清臉書）
蔡麗清則僅在臉書說，「麗清心中惦念的只有廣大新竹市民福祉，期盼風雨能趨於平靜，並祝福市民平安，所有關心我的夥伴丶友人及各界人士都健康順心，後會有期，期待再相逢」。

高虹安會找上蔡麗清擔任副市長，曾有媒體報導，是因已退休的新北地檢署前檢察長朱兆民的兒子幫忙牽線，朱曾讀海洋大學法研所，後來考上律師，並在夏普工作，高虹安擔任過鴻海的副總經理，與朱的兒子有長期互動，蔡麗清也曾在海洋大學進修，念書時與朱兆民的兒子熟識，高虹安因此與蔡麗清結緣，「棄法從政」，讓這兩位年齡相仿的女性，同時擔任新竹市的正副市長。

不過當時也有政壇人士解讀，蔡麗清除了要協助處理新竹球場案之外，因高虹安自己也身陷詐領助理費官司，也會需要蔡麗清的法律意見，而若高虹安一審有罪被停職，可由信得過的蔡麗清代理市政，不會有問題，不料高虹安上月中遭起訴，時隔半個月，蔡麗清也「被請辭」。

但其實蔡麗清離開市府也早有端倪。蔡麗清是政壇素人，對市政運作、府會生態甚至公文系統都不熟悉，後來據傳府內公文都未經副市長室，而蔡麗清即使身為球場工程體檢會召集人，但蔡麗清後來幾乎未出席相關活動，高虹安5月決定開挖新竹球場，蔡麗清也未被告知，就連最後邀請美方專業人士來台勘察，蔡麗清都不知情，高蔡兩人已漸行漸遠。

▲高虹安5月決定開挖新竹球場，蔡麗清也未被告知，就連最後邀請美方專業人士來台勘察，蔡麗清都不知情，高蔡兩人已漸行漸遠。（圖／新竹市政府提供）
▲高虹安5月決定開挖新竹球場，蔡麗清也未被告知，就連最後邀請美方專業人士來台勘察，蔡麗清都不知情，高蔡兩人已漸行漸遠。（圖／新竹市政府提供）
高虹安與蔡麗清互信出現問題，未來高虹安若一審有罪，自然不可能再讓蔡麗清代理。民進黨新竹市議會黨團總召陳建名就說，副市長出缺後，高虹安並未宣布繼任人選，未來副市長一職，將會變成民眾黨的政治籌碼。

蔡麗清向外界告別後，臉書也湧入網友不捨留言，「挖不到大秘寶，被請辭？」、「才傳出柯妹妹想當副市長，未免也太巧合了吧？」也有許多網友心疼她被撤換，恭喜她離苦得樂，「恭喜！脫離苦海」。蔡麗清離開市府團隊，高虹安的官司與明年的總統及立委大選，也成為外界密切矚目的焦點。

高虹安小內閣人事異動！林志潔嘆： 荒腔走板的人事更迭

新竹市府人事異動！高虹安副手換人　蔡麗清只做8個月就求去

新竹德盛溪水遭染色　桃竹合作平台聯合稽查破案

因應登革熱社區潛藏風險增加　竹縣召開跨局處會議防堵疫情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞