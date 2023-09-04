關注行人權益桃園會勘路口　賴香伶籲建立停、讓文化

行人地獄的議題持續發酵，桃園市平鎮區在地里長彭士益今（4）日邀請立委賴香伶以及內政部營建署以及市府交通局、警察局、工務局等相關單位共同會勘福龍路路口的交通情形。彭士益表示，近年因為工商蓬勃發展車流量增加，但是路口仍未與時俱進，設置紅綠燈號誌情況不周延，有許多居住在福龍路兩旁社區內的居民向彭里長反應，路口有視線死角而且沒有號誌管制，因此不管是行人要過馬路還是車輛要進出，等待時間都需要非常冗長。
記者李春台／桃園報導
賴香伶表示這次接受里長與鄉親的陳情，邀集內政部營建署以及市府交通局、警察局、工務局等相關單位，共同來瞭解現場狀況與居民需求，今天在現場也看到整段路的行人步行空間乏善可陳，會勘時更有同仁不慎跌入水溝，幸好沒有受傷，賴香伶希望各單位一同討論出改善方案，並當場請營建署視地方需求多給予經費上的支持與協助，共創人本環境，要確保鄉親的安全，讓鄉親出門，回家都平平安安。
交通局表示將評估當地的車流車速，作為設置號誌的依據，彭士益認為不能只考慮到車輛，更需要考慮到行人，因此請市府務必協助裝設。
賴香伶更建議在彎道處可設置路側型減速標線等措施，以提醒幹道的用路人減速。
賴香伶表示，九月是全國交通安全月，除了政府要提出改善交通安全的措施及修正不合時宜的法令，更呼籲國人要建立停、讓文化，車輛行經路口減速，若看見有行人通行務必要停車禮讓，提升交通安全意識需要全民一起努力。