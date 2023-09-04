中華職棒／棒球情人高國輝由來為何 身高、高顏值、高球技受歡迎
富邦悍將「棒球情人」高國輝今（4）日傳出本季打完就引退消息，讓不少球迷驚訝，不過2012年他選擇回台加入中職，就已經做好準備，而他也在2013年幫助義大打下季冠軍，2016年也幫球隊打下隊史唯一的一座總冠軍，義大當初還幫他想了個「棒球情人」封號，並且一直沿用至今。
記者吳政紘/綜合報導
2012年球季季後選秀，義大順利簽下高國輝，給予他3年合約，每年月薪依序為20、22、25萬元，且設定每年最高激勵獎金200萬元，高國輝也從2014年起，連續3年拿到全壘打王寶座。
高國輝被譽為「三高」選手、身高187公分真的夠高，顏值夠高，還被譽為台灣貝克漢，球技高超，2014年18轟，2015年39轟，2016年34轟，還是本土全壘打王。
高國輝讓球迷瘋狂，當時副領隊張哲欽也用「棒球情人」來稱呼他，希望他跟「棒球王子」廖敏雄、「棒球先生」李居明等一樣，擁有自己的專屬暱稱。
去年高國輝被放在60人保留名單外，一度被認為是要被釋出，但富邦最後跟他達成共識，今年打完，對高國輝來說，若沒有達到自己設定的目標，就可能會退休，這也是他對自己的期許，如今富邦悍將下半季即將脫穎而出，高國輝打完卻可能要引退。