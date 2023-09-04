移工團體控仲介剝削亂象　勞動部：超收費用有處罰、擴大直聘對象

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台灣移工聯盟表示，去年疫情結束後，重新開放引進移工，仲介業者為了彌補疫情期間少賺的仲介費，從移工身上剝皮賺錢的手法推陳出新、變本加厲，買工費、辦件費、面試費、轉換費、訂金、尾款，各種違法收費巧立名目。如今，移工的就業市場違法收費氾濫，尤其是製造業移工幾乎到了「每個工作都要買工費」的地步。
台灣移工聯盟提到，政府自1992年制定《就業服務法》制度化移工引進，確立了由「私立就業服務機構」（亦即仲介公司）引進、管理移工的制度，卻放任仲介這個行業「私有化」造成私人仲介壟斷整個移工就業市場；而承擔在台移工求職、轉換雇主重任的全台各地「就業服務站」，至今沒有任何雙語人員，無法答覆移工找工作的疑問，無法替移工介紹工作，30年來至今，「服務變管束」，完全沒有發揮任何實質「媒合功能」，呼籲勞動部「廢除私人仲介」、「強化公立就業服務」。
對此，勞動部回應，現行引進移工管道多元，雇主可依自身需求選擇辦理，包括勞動部成立德「直接聯合聘僱中心」透過專人專責方式提供引進服務，或委託私立仲介公司辦理引進移工手續及提供後續服務，引進方式仍宜回歸市場機制。
勞動部表示，鼓勵雇主直接聘僱、減少移工負擔為該部既定政策，為強化政府對政府直接聘僱機制，勞動部近年來已與來源國家達成協議，擴大直聘適用對象，例如印尼專案選工服務範圍納入機構看護工，該部將持續透過雙邊會議協調推動；另為鼓勵非營利組織從事就業服務業務，免除設立需資本額500萬元及300萬元保證金之限制規定，目前已有2家公益團體經該部核准設立「非營利就業服務機構」，公私協力為協助移工減低經濟負擔。
勞動部說，仲介公司倘有超收費用等違規情事，《就業服務法》已訂有相關管理及處罰規定，最重處停業1年，雇主及外國人如有具體事證，均得提供該部或地方政府查處。除蒐集事證外，該部亦主動出擊以不定期、不預告的方式隨機訪查雇主及外國人，瞭解仲介服務及收費情形，並透過多元管道向雇主、仲介及移工宣導相關法令規定，以保障勞雇雙方聘僱權益。