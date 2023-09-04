《未來少女》應援站不畏颱風揭幕！幽靈水晶品瑄、伊品瘋玩拍貼機
集結全台最強6大女團的選秀節目《未來少女》，競爭越來越激烈，粉絲為了力挺自己喜愛的隊伍，紛紛在beanfun! App賣力投票，除了線上熱情應援之外，線下應援活動起跑，由橘子集團beanfun! 打造的「未來少女熱力應援站」，今天起在三創生活園區揭幕，紫月光成員Xiu、黑曜精靈的郭郭、幽靈水晶的品瑄、伊品都不畏颱風現身展場，對於拍貼機、抽卡機好奇心滿滿，忍不住試手氣玩了好多次。
記者江芷稜／台北報導
颱風天也要追星！為了支持擁護的隊伍，今日中午就有數十名鐵粉出沒在三創園區的未來少女應援站，拿著手幅等待偶像出現，連老天爺都被少女們的魅力折服，以晴朗好天氣讓活動順利舉行，Xiu、郭郭、品瑄、伊品看到現場象徵各隊的6種繽紛色彩布置開心不已，尤其是快速點選、隨機釋出的抽卡機，讓人充滿征服欲，怎麼也玩不膩，就想衝手速選到自己的卡片。
品瑄、伊品還在拍貼機裡擺出各種俏皮姿勢，跟幽靈水晶的好姊妹一起合影，笑說覺得很有趣，號召粉絲們趕快一起來玩。從今起到9/17日止，只要持有Fancard、數位收藏卡、禮物卡的粉絲，就可以享受追星5大福利，包括體驗拍貼機/抽卡機、免費抽週邊、驚喜大禮包，還有讓人最期待的「獨家簽名合照」，可以在9/9、9/10、9/16、9/17獲得抽獎資格，有機會與少女們簽名合照，週末還有快閃見面會近距離接觸，大方寵愛粉絲。
現場將於早上10:50分開放抽號碼牌，11點開放排隊入場，除了場內豐富的活動以外，場外排隊的粉絲們還可以體驗少女團體貼拍機，以及每位少女的個人卡片抽卡機。值得一提的是，還有可能出現野生的少女與大家互動。活動於9/4至9/17在三創生活園區1F市民藝文廣場舉行，平日開放時間為11:00至晚間21:30、假日則為11:00至22:00。
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