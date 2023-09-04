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中國房市低迷不振！「三道紅線」掐斷咽喉　專家籲放棄

▲中國房地產崩盤，各地出現爛尾樓。學者認為，若要救市，關鍵在於中國國家主席習近平力推的「三道紅線」政策。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國房地產崩盤，各地出現爛尾樓。學者認為，若要救市，關鍵在於中國國家主席習近平力推的「三道紅線」政策。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近來中國房地產行業低迷，為了搶救市場，包括上海、北京在內，中國4個一線城市相繼宣布執行「認房不認貸」政策。但學者姚洋認為，這都只是「小打小鬧」的政策，作用並不大，關鍵是明確放棄限制房企融資的「三道紅線」。

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中國國家主席習近平為控制房市過度擴張，在2020年推出「三條紅線」控管房市底線，疑直接令房市硬著陸，引爆房市泡沫破裂，包括數個大型房企破產倒閉，連鎖致中小房企直接落跑丟下爛危樓，購屋人成了最大受害者，四處串連停貸斷供，停貸潮快速蔓延，如今已襲捲成中國金融系統性危機。

恆大、碧桂園等具有代表性的中國房地產企業接連傳出瀕臨破產或是拖欠債務等消息，據中國克而瑞地產研究的數據，中國百強房地產開發商在7月份的合同銷售額同比下降了33%；另有數據顯示，今年1到7月，中國房地產開發投資額年減幅度擴大到8.5%，皆反映出房地產市場冷淡的真實情況。

為了搶救房地產市場，重慶、深圳、北京、上海等中國4個一線城市相繼執行「認房不認貸」政策，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。

「認房不認貸」政策被認為是讓更多買房民眾享有首購的優惠，以降低買房門檻，而該政策也被認為是近來官方推出有利房市的政策中，力度較大的。但北京大學國家發展研究院院長姚洋質疑，在中國房地產業不振，拖累整體經濟的情況下，這個政策太小，「什麼用處都沒有」。

姚洋指出，中國當前房地產問題在於用短期方法試圖解決長期沉痾，如「三道紅線」對房地產貸款，包括對企業與購房者進行一定比例約束，導致整個行業負增長。現在大眾對於房市沒信心，「大的政策它不讓動，所以各個部委都是繞著在走，不動真正的政策，只能搞一些小打小鬧的政策」。

他認為短期應該要做的，第一要務就是開放對房企的放貸，因為房企機器一開動就得創造負債；第二則是允許房地產企業降價自救，等到民眾開始買房，信心也會慢慢回來。

姚洋直言，目前中國房地產行業已經步入「非常危險」的時刻，因此要明確銀行可以對房企放貸，「三條紅線能不能正式地取消，給大家一個定心丸。」

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