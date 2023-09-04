美網／王欣瑜和謝淑薇組新海峽組合　背後的牽線人也曾是女網好手

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當時謝淑薇詢問鄭賽賽，王欣瑜是否會打今年的法網雙打，後者給出肯定的答案，但隨後表示「我們配對的選手可能因為排名進不了正賽」，謝淑薇聽此馬上毛遂自薦說：「我的保護排名是在世界前5，可以考慮一下」。
王欣瑜聽到這個提議後立刻答應下來，後來兩人一路過關斬將，最終居然抱回了冠軍。由於在謝淑薇身上學到很多，兩人球風又很搭，因此雖然在法網後拆夥，但王仍然決定在美網再次和這位台灣老將合作。
除了鄭賽賽搭橋牽線之外，王欣瑜和謝淑薇兩人一老一新、性格和球風互補，是這個組合能夠取得成功的重要原因，王欣瑜過去性格比較沒有主見，而謝淑薇經驗豐富，可以給她指導和支持；王欣瑜有「中國莎娃」的美名，底線功力能和歐美選手相持不落下風，而謝淑薇則是罕見精通網前的技巧型選手，兩人在雙打上剛好可產生良好化學反應。
王欣瑜這次在美網單打賽事也有重大突破，一路殺進到女單16強，過去也是WTA單打好手的鄭賽賽給了她不少幫助。王欣瑜說：「她（鄭賽賽）很擅長閱讀比賽，能根據經驗告訴我在什麼時候給對手施壓。」
這次的美網，王欣瑜成為史上第12位能在4大滿貫賽均闖過單打首輪的中國女將，相較於過往習慣在底線強攻，她現在打得更加全面，懂得相持，這一點也歸功於前輩的指導和經驗分享。