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美網／王欣瑜和謝淑薇組新海峽組合　背後的牽線人也曾是女網好手

▲台灣網球名將謝淑薇和中國大陸新生代女網門面王欣瑜組成新「海峽組合」，前中國女網好手鄭賽賽是牽線人。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣網球名將謝淑薇和中國大陸新生代女網門面王欣瑜組成新「海峽組合」，前中國女網好手鄭賽賽是牽線人。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

台灣網球名將謝淑薇和中國大陸新生代女網門面王欣瑜組成新「海峽組合」，繼法網之後，有機會在美網也來爭取冠軍。而當初兩人為何決定攜手出戰大滿貫？除了有趣的因緣際會之外，前中國女網好手鄭賽賽是搓合這對搭檔的「媒人」。

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謝淑薇作為成名的雙打老將、而且是多座大滿貫得主，當時為何選擇和王欣瑜配對呢？根據中媒透露，謝淑薇當時在羅馬的健身房，巧遇擔任王欣瑜團隊的成員的鄭賽賽，讓這段緣份就此搭上了線。

當時謝淑薇詢問鄭賽賽，王欣瑜是否會打今年的法網雙打，後者給出肯定的答案，但隨後表示「我們配對的選手可能因為排名進不了正賽」，謝淑薇聽此馬上毛遂自薦說：「我的保護排名是在世界前5，可以考慮一下」。

王欣瑜聽到這個提議後立刻答應下來，後來兩人一路過關斬將，最終居然抱回了冠軍。由於在謝淑薇身上學到很多，兩人球風又很搭，因此雖然在法網後拆夥，但王仍然決定在美網再次和這位台灣老將合作。

除了鄭賽賽搭橋牽線之外，王欣瑜和謝淑薇兩人一老一新、性格和球風互補，是這個組合能夠取得成功的重要原因，王欣瑜過去性格比較沒有主見，而謝淑薇經驗豐富，可以給她指導和支持；王欣瑜有「中國莎娃」的美名，底線功力能和歐美選手相持不落下風，而謝淑薇則是罕見精通網前的技巧型選手，兩人在雙打上剛好可產生良好化學反應。

王欣瑜這次在美網單打賽事也有重大突破，一路殺進到女單16強，過去也是WTA單打好手的鄭賽賽給了她不少幫助。王欣瑜說：「她（鄭賽賽）很擅長閱讀比賽，能根據經驗告訴我在什麼時候給對手施壓。」

這次的美網，王欣瑜成為史上第12位能在4大滿貫賽均闖過單打首輪的中國女將，相較於過往習慣在底線強攻，她現在打得更加全面，懂得相持，這一點也歸功於前輩的指導和經驗分享。

▲前中國女網好手鄭賽賽，目前是王欣瑜團隊成員。（圖／美聯社／達志影像）
▲前中國女網好手鄭賽賽，目前是王欣瑜團隊成員。（圖／美聯社／達志影像）

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